Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Savina Yannatou & Primavera en Salonico Com Lamia Bedioui comes to Teatro da Trindade this month. The performance is set for 28 May 2024.

O embarque na exploração da ÁGUA através de canções. Canções numa multiplicidade de línguas, que passam pelas tradições e mitos acerca da água. Na relação com a vida e a morte, o desejo e a purificação, a fertilidade e a magia. O mundo do deserto é trazido para a vida através de canções na língua árabe e nos diversos dialetos dos beduínos, por Lamia Bedioui com a sua voz colorida.

Estas peças coexistem e interferem com canções da região mediterrânica de várias épocas, do renascimento aos tempos modernos. Alaúde, qanun, violino, acordeão, percussões, mbira, baixo e waterphone, são os instrumentos que acompanham as vozes, sempre com uma roupagem contemporânea de arranjos e improvisações, resultando no som único e característico de Savina Yannatou.

Comments