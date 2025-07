Manel Cruz Comes to Teatro Tivoli BBVA

Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido, Pluto e Supernada são projetos que marcaram as últimas décadas da música portuguesa e que têm em comum o toque de génio de Manel Cruz.

Nome incontornável e figura carismática que, desde os anos noventa, se tem afirmado como uma personalidade de culto no rock português, conquistando a sua legião de fãs com centenas de concertos e um currículo musical sublime.

Este ano, após um hiato criativo, Manel Cruz está de volta aos palcos e prepara a chegada de novas canções em nome próprio.

Assistir a um concerto de Manel Cruz é poder cantar a plenos pulmões as suas letras icónicas, num espectáculo que terá tanto de emocionante como de irreverente.

Este não é um concerto para apresentar músicas novas, não querendo dizer que não haja. Não é um concerto para revisitar músicas antigas, não querendo dizer que não aconteça. É sim sobretudo, um concerto que tem como finalidade, conseguir um espaço em que todas as canções se apresentem da forma mais crua e despida possível, privilegiando, através da fragilidade, o seu lado mais intimista.

Comecei a tocar a solo não há muitos anos. Não planeei propriamente, digamos que comecei por “fazer uma perninha”, respondendo a convites esporádicos, para mim o prazer de tocar estava ancorado à partilha do palco. Com o passar do tempo acho que aprendi a gostar de estar lá, por si só, ou por mim só, enfrentando certos medos que surgem quando nos levamos demasiado a sério.

É um palco, uma pessoa, dando algo de si a quem está interessado em recebê-lo. Uma proposta de viagem a cada e em cada um dos presentes. Pude aperceber-me da importância da equipa que me acompanha e monta comigo esse momento. Aí reside o meu maior gozo, a par de o ver reflectido no público. E ciclicamente fazemos uma residência artística para introduzir novos desafios ao espetáculo. E é isso que vamos fazer em 2025, da tour “cru” partiremos para um novo tempero, não sabemos o que será, talvez em 2026 o saibamos em retrospectiva.

