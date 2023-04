LADANIVA Comes to Teatro da Trindade Next Month

Pol Batlle é um compositor e cantor com dotes elevados para a interpretação que converte cada tema numa viagem, daquelas que nos custam esquecer. Em 2022 apresentou SALT MORTAL, o seu primeiro trabalho produzido pelo galadoardo produtor Juan Berbín. Acompanhado pela voz inconfundível de Rita Payés, apresenta-nos uma intimidade consumada, a poesia do gesto.

March 13, 2023

Born in Paúl, on the island of Santo Antão, in Cape Verde, Ary Kueka (Ary Duarte), author, composer and guitarist, now lives in Mindelo, in São Vicente. After composing songs recorded by various artists such as Ceuzany or Mirri Lobo, the singer now has his own album, released in 2021.