VIDEO: Teatr Wielki - Opera Narodowa Premieres KREACJE 13

Teatr Wielki - Opera Narodowa premieres KREACJE 13 in honor of World Theatre Day.

Check out the stream below!

Program: https://issuu.com/teatrwielkioper.../docs/kreacje_13_program

To już 13. edycja dorocznych warsztatów choreograficznych, które zainicjował dyrektor Polskiego Baletu Narodowego Krzysztof Pastor. W tym roku nasi tancerze przygotowali 7 wyjątkowych miniatur choreograficznych. Przez ograniczenia pandemii premiera odbędzie się online na naszej platformie vod. Obiecujemy, że będzie to wieczór pełen niespodzianek!

PROGRAM:

Joanna Drabik: Kant

Anna Hop: Mi

Gianni Melfi: 2701

Antonio Lanzo: Concerto for Piano and Seven Notes

Michał Chróścielewski: Ty i ja

Łukasz Tużnik: Wspomnienie

Kristóf Szabó: Femme - tę pracę pokażemy w późniejszym terminie