K3 Ontvangt Diamanten Ticket Award Voor Theatershow Vleugels

Zaterdag heeft K3 aan het einde van de première van hun nieuwe theatershow Vleugels de Diamanten Ticket Award mogen ontvangen voor de verkoop van meer dan honderdduizend kaarten in Nederland en Vlaanderen. Op het toneel, ten overstaande van het enthousiaste publiek kregen Hanne, Marthe en Julia uit handen van Diego González-Clark deze inmiddels felbegeerde award.

Hanne, Marthe en Julia trapten in het World Forum Theater in Den Haag hun Nederlandse tournee Vleugels af. Voor Hanne, die vorig jaar oktober met zwangerschapsverlof ging, was het haar eerste theaterconcert na de geboorte van haar zoontje. 'Het is een heel bijzondere dag,' laat Hanne weten. 'Heerlijk om weer samen op te treden en dan krijg je als groep zo'n prachtige award. Het is ongelooflijk dat er in Vlaanderen en Nederland al meer dan 100.000 kaarten voor onze theatershow Vleugels zijn verkocht.'

Marthe voelt zich vereerd dat ze de Diamanten Ticket Award hebben mogen ontvangen. 'Deze prijs is net nieuw en dat wij deze al mogen krijgen is geweldig. Nu moeten we eens gaan bedenken waar de award een mooi plekje krijgt.' Ook Julia is blij met de award. 'Dat er in België en Nederland al meer dan honderdduizend kinderen en hun ouders een ticket voor Vleugels hebben gekocht, blijft speciaal.'

De eerste voorstelingen van Vleugels waren vandaag in het World Forum Theater ook nog om een andere reden bijzonder. Speciaal voor doven en slechthorenden organiseerde Studio 100 een show die getolkt werd door een erkende muziektolk.