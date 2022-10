Feature: SUZAN SEEGERS SPEELT PIAF!

Suzan Seegers is vanaf oktober 2023 te zien als Edith Piaf in de nieuwe Nederlandse musical Piaf. Over het leven én de dood van deze bij leven al wereldberoemde Franse legende. Dat maakt producent De Theater BV vandaag bekend. Het script wordt geschreven door Allard Blom en uiteraard zal de tijdloze muziek van Edith Piaf niet ontbreken. De regie is in handen van Martin Michel. Piaf gaat op donderdag 12 oktober 2023 in première in DeLaMar in Amsterdam.

"Na eerdere voorstellingen over 'de kleine mus' is het, 60 jaar na haar overlijden, tijd voor een compleet nieuwe kijk op haar leven. Een leven vol armoede, maar ook liefde en hoop. En succes", zegt producent Christian Seijkens. "En een leven vol muziek. Muziek die anno 2022 nog steeds de harten van velen raakt. In Suzan Seegers hebben we een prachtige Edith gevonden."

Suzan Seegers speelde, na haar opleiding aan het conservatorium in Tilburg, tal van rollen in uiteenlopende producties, waaronder Cosette in Les Misérables, Eliza Doolittle in My Fair Lady, Mus in Little Voice en Katrien in Dagboek van een herdershond. Haar grote doorbraak maakte ze tijdens haar deelname aan Op zoek naar Evita. Voor haar rol als Kleine Eefje in Urinetown won ze een John Kraaijkamp Musical Award.

"Als actrice moet je altijd transformeren, iemand anders worden. Dat ik dit keer in het leven mag duiken van zo'n icoon is een droom", zegt Seegers over de rol. "Proberen te voelen wat zij voelde, te zien wat zij zag en te ervaren wat zij ervoer. Haar momenten worden straks eventjes de mijne. Dat is heel bijzonder."

Het verhaal

Edith Piaf is zojuist overleden. En ze is danig in de war. Dit is niet wat ze wilde. Dit is niet wat ze ooit bedacht had. Ze zou sterven in Parijs met een priester aan haar bed. Niet in een of ander gehucht. Pas overleden, komt de verwarde Piaf vier karakters tegen. De Engel. De Duivel. De Nar. En de Dood. Dan blijkt dat haar man Theo Sarapo goed naar geluisterd heeft. Hij heeft een ambulance gebeld en tegen de chauffeur liegt hij dat Edith slaapt. De tocht is een lange. Bijna duizend kilometer. Piaf houdt tegenover haar vier levensgezellen vol dat ze niet dood is zo lang ze niet in Parijs is. En zo lang ze niet weet wat ze achterlaat. Zo zit ze voor de duur van de tocht naar Parijs opgescheept met deze vier passagiers, waarvan eenieder een onuitwisbare indruk op haar bestaan heeft achtergelaten. Piaf wil

weten waar deze vier in haar leven waren. Aan de hand van hun verhalen en de onvergetelijke muziek van Edith Piaf herbeleefd de legende verschillende belangrijke momenten in haar leven om te ontdekken wie ze was en erachter te komen wat het is dat ze achterlaat.

De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt.



Piaf is van oktober 2023 t/m februari 2024 te zien in heel Nederland.

Meer informatie: www.piaf.nu