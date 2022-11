Feature: “HET ONTZET VAN COEVORDEN” LOCATIEMUSICAL MET RENE VAN KOOTEN, RAYMOND KURVERS EN ROBIN VAN DEN HEUVEL at Hervormde Kerk Van Coevorden!

Op 3 december a.s. gaat de musical "Het Ontzet van Coevorden" in première, met in de hoofdrollen René van Kooten, Raymond Kurvers en Robin van den Heuvel. Verder een cast van zo'n twintig lokale en regionale acteurs in een voorstelling die is geschreven door Dick van den Heuvel, en gecomponeerd door Fons Merkies en Jeroen Sleyfer. Het is niet alleen het verhaal van driehonderdvijftig jaar geleden toen Coevorden werd ingenomen door een gruwelijke bezetter uit het Oosten. Het zijn vooral de geschiedenissen van mensen die ineens worden geconfronteerd met overheersing, geweld en oorlog.

In de Hervormde Kerk van Coevorden zal de voorstelling een viertal keren te zien zijn. Daar, op die plek, ligt ook de schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen begraven. Hij was in 1672 (het Rampjaar) degene die inlichtingen verzamelde over de troepenbeweging van Bisschop Bernhard von Galen uit Münster. En met die informatie wist hij Generaal Carl von Rabenhaupt ervan te overtuigen dat Coevorden bevrijd kon worden. Het was een listige operatie die alleen maar kon slagen vanwege de grote solidariteit in de bevolking van de stad.

Voor theatermaker Dick van den Heuvel waren de overeenkomsten tussen dat wat er dit jaar in Kiev en Oekraïne gebeurt zo groot dat hij de menselijke (en onmenselijke) verhalen over die verschrikkelijke oorlog gebruikte om een beeld te schetsen van hoe het destijds geweest moest zijn in de Drentse stad. De overeenkomsten zijn groot... ook in 1672 was er een machtswellusteling die aanspraak maakte op grondgebied, en dacht dat hij zijn doel kon bereiken door het inzetten van geweld.

Homemade Productions is verantwoordelijk voor "Het Ontzet van Coevorden" en wordt daarbij gesteund door de stad Coevorden, de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Fonds en talloze vrijwilligers die zich verbonden voelen in de verhalen van toen, en in die van nu.