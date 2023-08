Feature: DE GROTE SLIJMMUSICAL IN 2024 IN NEDERLANDSE THEATERS!

Na 4 zeer succesvolle films en een aantal grote hits op YouTube en Spotify gaat Slijm nu de theaters in. Al meer dan 800.000 mensen zagen de Grote, De Nog Grotere, de Allergrootste en de Oneindige Slijmfilms in de bioscopen. In de musical nemen oude en nieuwe personages het slijmverhaal over en gaan het publiek live meenemen op een volledig nieuw slijmavontuur. Een middag voor de hele familie vol met de grootste hits uit de films, zoals ‘Slijm is Alles, ‘Zwemmen in Slijm’ en natuurlijk ‘Iedereen is Gek Op Slijm’.

Familiemusical

BazarMedia is producent van o.a. het Feest van Tante Rita de musical, Zin in Zappelin Live en Social Squad. Samen met de filmproducent NewBe vertalen zij het bij iedereen zo bekende slijmgevoel naar de theaters. Het wordt een voorstelling voor de hele familie, zal herkenbaar zijn en verwonderen! Maar bovenal ook bol staan van slijm, glitter, muziek, avontuur, zang, dans en feest! "Wij kijken er enorm naar uit om het mooie merk dat NewBe en distributeur Splendid Film met de films hebben neergezet voort te zetten in de theaters en een geheel oorspronkelijk nieuwe Nederlandse musical aan het publiek te tonen. Een musical waar de hele familie naar toe kan en waarbij de ervaring nog lang zal bijblijven", aldus Arnan Samson, producent bij BazarMedia.

De Grote Slijmmusical is vanaf het najaar van 2024 in de Nederlandse theaters te bewonderen.

De cast en creatives worden op een later tijdstip bekend gemaakt en ook de kaartverkoop gaat op een later moment van start.

Voor meer informatie en ticketverkoop zie: www.bazarmedia.nl