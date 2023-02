Feature: DAAN SCHUURMANS SPEELT HOOFDROL IN INTERNATIONALE THEATERSHOW OP REMBRANDTPLEIN!

Daan Schuurmans speelt een van de hoofdrollen in Forever Young, dé nieuwe next generation theatershow die geïnspireerd is door de tragedies van de club van 27. In een negentig minuten durende mix van dans, theater, film en elektronische muziek is Schuurmans tijdens de liveshow te zien op het witte doek. Hij speelt de manager van Liam Nova; de jonge superster die we volgen op weg naar de top van de muziekwereld. Forever Young is enkel vanaf eind maart tot eind april te zien in de nachtclub Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam.

Daan Schuurmans: 'Forever Young is een geweldig project om aan mee te werken. De show barst van energie en is enorm vernieuwend, daarbij gaat het verhaal ook nog over een actueel thema. De laatste jaren is er veel aandacht voor de manier waarop er achter de schermen met artiesten wordt omgegaan. InForever Young kan het publiek dat leven van heel dichtbij ervaren: de highs en de lows.' Voor het filmische element van de show kruipt Daan Schuurmans in de huid van Larry de manager: 'Een pracht rol waarin ik beide kanten van die medaille kan laten zien. Larry is gedreven en maakt de juiste keuzes om Liam naar de top brengen, maar uiteindelijk raakt hij verblind door dat succes.'



De Amerikaanse Broadway producent TBD Theatricals (co-producent van talloze Broadway titels zoals Dear Evan Hansen en Moulin Rouge) ontwikkelde in samenwerking met een groot, overwegend Nederlands creatief team, een Engelstalige theatershow geïnspireerd door de mythische club van 27. Het is een verhaal over de glorieuze en schaduwkanten van een leven in de schijnwerpers. Een verhaal dat we zo goed kennen van de popidolen die in de afgelopen decennia te jong het leven verloren. Na alle blockbuster films kan het publiek nu deze aangrijpende rollercoaster als 360˚-theatershow beleven op een plek die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse popgeschiedenis: Escape Amsterdam. Forever Young speelt vier avonden, vijf shows per week.



Sjoerd van Schooten, producent: 'Forever Young is een grootse productie met internationale ambities. De samenkomst van zoveel disciplines, creatieven en genres is uniek. Naast het enorme talent van onze dansers en van hoofdrolspelers Denzel Chain als Liam Nova en Sherefa Yorks als Julia, is het geweldig dat we zo'n getalenteerde en geprezen acteur hebben kunnen aantrekken voor deze hoofdrol.'

Het grote creatieve team achter Forever Youngis een bijzondere mix van artistieke hoogvliegers en bestaat onder anderen uit Don Pepijn Schipper (music director), Timor Steffens (creative director), Levan Tsikurishvili (director) en Roziena Salihu (scriptwriter). Na de wereldpremière die plaats vindt op 30 maart zal Forever Young korte tijd in Nederland te zien zijn, waarna de show verder over de wereld zal reizen.

