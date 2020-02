BWW TV: BARRIE STEVENS SPECIAL GUEST TIJDENS MUSICAL CRUISE  2020

PERSBERICHT Amsterdam, 6 februari 2020

BARRIE STEVENS SPECIAL GUEST TIJDENS MUSICAL CRUISE 2020

Samen met Nurlaila Karim, Tony Neef en Stanley Burleson

Barrie Stevens is als 'special guest', naast de al eerder aangekondigde Stanley Burleson, Tony Neef en Nurlaila Karim, te zien tijdens de exclusieve Musical Cruise 2020. Op 28 juni 2020 vertrekken zij, vergezeld van een zeer getalenteerd musical-ensemble, bestaande uit Julia Berendse, Liss Walravens, Marcel Visscher en David van den Tempel, en pianist Billy Maluw (The Voice of Holland)aan boord van het nieuwste schip van Holland America Line, de Nieuw Statendam, voor een achtdaagse cruise naar de Noorse fjorden & steden. De Musical Cruise 2020 wordt exclusief georganiseerd door Zeetours, Cruisewinkel en Cruise Travel, in samenwerking met Holland America Line.

Barrie Stevens kwam in 1962 naar Nederland als danser in de Snip & Snap Revue. Zijn televisiedebuut maakte hij als Bobbie in Ja Zuster Nee Zusteren in de jaren zeventig was hij te zien als tovenaarsleerling Kwark in TiTaTovenaar. Zijn musicaldebuut maakte hij in de Annie M.G. Schmidt musical Heerlijk Duurt Het Langsten hij was verder te zien in de musicals De Kleine Paradevan Wim Sonneveld en Amerika Amerikavan Jos Brink en Frank Sanders. Ook achter de schermen was Barrie Stevens actief als regisseur en/of choreograaf van talloze musicals, waaronder bijna alle musicals van Jos Brink en Frank Sanders, A Night at the Cotton Club,Mimi Crimi,Willeke, Fameen De Jantjes. Jarenlang was Barrie jurylid van het televisieprogramma De Soundmixshow, waar hij bekend werd om zijn uitdrukking 'Vooral doorgaan'.

In 2019 was Barrie Stevens te zien in Goede Tijden Slechte Tijdenals interieurstylist Rudi Reuvers en haalde de finale van het programma Dancing With The Stars. Vanaf 22 april 2020 is hij opnieuw op televisie te zien, naast Gerard Cox, Peter Faber, Willibrord Frequin en Katja Schuurman, in het RTL4 programma Beter Laat Dan Nooit.

Viking Saga's

De Musical Cruise 2020 vertrekt op 28 juni 2020 met het nieuwste schip van Holland America Line, de Nieuw Statendam, vanuit Amsterdam voor de 8-daagse Viking Saga cruise langs de adembenemende Noorse fjorden & steden. De Musical Cruise 2020 bezoekt het pittoreske dorpje Flåm aan een zijarm van de Sognefjord, het historische Stavanger, de hoofdstad van de Noorse Riviera Kristiansand en de charmante Noorse hoofdstad Oslo. Dit alles varend aan boord van de luxueuze Nieuw Statendam. Tijdens de Musical Cruise 2020 worden exclusieve musicalconcerten georganiseerd, die uitsluitend toegankelijk zijn voor passagiers die de Musical Cruise 2020 gereserveerd hebben via Zeetours, Cruisewinkel of Cruise Travel.

Meer informatie is te vinden op de websites:

zeetours.nl/musical-cruise

cruisewinkel.nl/musical-cruise

cruisetravel.nl/cruises/scandinavie-8-dagen-28-juni-2020-1385227/





