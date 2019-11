BWW Previews: HOOFDROL VOOR ERIK DE VOGEL IN NIEUWE NACHTWACHT FILM: binnenkort in de bioscoop!

PERSBERICHT

31 oktober 2019

Hoofdrol voor Erik de Vogel in nieuwe Nachtwacht film

Voor het eerst sinds 15 jaar terug op het grote doek

De helden van de populaire Nickelodeon-reeks Nachtwacht krijgen een tweede bioscoopfilm: 'Het Duistere Hart'. In deze film zijn naast de bekende gezichten uit de reeks ook een aantal nieuwe gezichten te zien. Erik de Vogel, bekend van zijn rol als Ludo Sanders in Goede Tijden Slechte Tijden, heeft voor het eerst sinds vijftien jaar weer hoofdrol te pakken. Hij speelt de slechterik, Volac. Een voodoomagiër die bedreven is in zwarte magie en op zoek is naar wraak. Ook Thijs Boermans, bekend van zijn rol in Kleine Ijstijd, heeft een rol als elf Sylvar. Het Duistere Hart gaat op 8 december in première en zal vanaf 18 december in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.





Het verhaal

Keelin (Céline Verbeeck), Vlad (Louis Thyssen) en Wilko (Giovanni Kemper) zijn uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk. Tijdens die plechtigheid zal het Elfenkristal normaal gezien een van de Raadgevers van Koningin Melisande aanwijzen om haar op te volgen. Maar tot ieders verwondering wordt Keelin aangeduid als nieuwe koningin. De Nachtwacht is nog niet van haar verbazing bekomen wanneer Keelin wordt ontvoerd door Wilko. Vlad en Vega (Sven de Ridder) geloven in de onschuld van Wilko en besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is...









Het Duistere Hart wordt gepresenteerd door Studio 100 en uitgebracht door Splendid Film.





