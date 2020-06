BWW Feature: ZOMER IN DE BEURS VAN BERLAGE MET HIGH SCHOOL MUSICAL

Click Here for More Articles on HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES

Deze zomer komt de vrolijke en swingende familievoorstelling 'Disney's High School Musical jr' naar de Beurs van Berlage in Amsterdam! Geselecteerde toptalenten van Musical 2.0 brengen de filmhit boordevol bekende hits op 12, 19 en 26 juli naar deze unieke locatie. De voorstellingen zijn onderdeel van de gloednieuwe zomerprogrammering 'Zomer in de Beurs' vol culturele, klassieke en culinaire belevingen.

Oorspronkelijk stonden de voorstellingen van 'Disney's High School Musical jr' gepland op zaterdag 21 en zondag 22 maart in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Minder dan twee weken voor aanvang van de première werden de voorstellingen noodgedwongen geannuleerd vanwege de ingevoerde Corona-maatregelen. "De verslagenheid was groot. We waren er helemaal klaar voor om de voorstellingen te spelen in De Meerse, maar na de persconferentie kon daar voor onbepaalde tijd een streep door", aldus producent Dennis Piek. "Daarna ga je zoeken naar alternatieven, maar om dat productioneel én financieel haalbaar te krijgen, was een lastige opgave."

Dat de voorstellingen van Musical 2.0 nu alsnog een plek hebben gevonden in de zomerprogrammering van de Beurs maakt hem erg trots: 'Als Amsterdamse musicalorganisatie kun je hier alleen maar van dromen. Om onze voorstellingen te spelen op zo'n prachtige locatie in het historische hart van de stad is een unieke kans. Hoe vaak zie je nu een musical in de Beurs van Berlage?!"

Disney's High School Musical jr is te zien op zondag 12, 19 en 26 juli in de Effectenbeurszaal van de Beurs van Berlage. De voorstelling staat onder regie van Mark van Haasteren en wordt opgevoerd door 36 toptalenten van Musical 2.0. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.musical.nl/hsm en www.beursvanberlage.nl

