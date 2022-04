BWW Feature: VOLLEDIGE CAST MUSICAL 'CHECKPOINT CHARLIE' BEKEND!

Eerder maakte Goedemorgen Theaterproducties bekend dat Linda Verstraten en Sanne den Besten te zien zullen zijn in de nieuwe Nederlandse musical Checkpoint Charlie. Zojuist liet producent Fons van Rongen weten dat Wim van den Driessche, Marleen van der Loo, Job Bovelander, Alex van Bergen, Pieter van Nieuwenhuyze en Jeffrey Italiaander de cast compleet maken. Checkpoint Charlie is vanaf januari 2023 te zien in de Nederlandse theaters.

Van Rongen: 'We zijn ontzettend trots als producent om bij onze eerste reizende musicalproductie te mogen werken met zo'n mooie cast.' De voorstelling vertelt het verhaal van de beginperiode van de Berlijnse Muur, waarbij acht personages worden gevolgd die met elkaar te maken hebben, elkaar tegenkomen of wier acties gevolgen hebben voor de ander zonder dat ze dit altijd direct door hebben. 'Door de verschillende personages krijgen we verschillende perspectieven mee. In Berlijn leek de scheiding zo helder door die muur dwars door de stad; voor de mensen die het meemaakten lag het echter niet zo simpel. Simpel is het eigenlijk nooit in roerige tijden. Ook nu niet.'

Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht van elkaar gescheiden door prikkeldraad. In de nieuwe Nederlandse musical Checkpoint Charlie volgen we Berlijners die van de ene op de andere dag vrienden en familie, kansen en mogelijkheden moeten missen omdat ze niet meer welkom zijn in de andere helft van hun stad. De droom van de zangeres die op doorbreken staat spat uiteen op het fonkelnieuwe prikkeldraad. Terwijl de groenteman, haar vader, zijn waar verkoopt zoals altijd, hij is immers tevreden in de DDR. De slenterende grenswachter helpt ondertussen het prikkeldraad te veranderen in beton en begrijpt eigenlijk niet waarom. Hij praat met de oma die haar pasgeboren kleinkind aan de westkant van de muur niet kan bezoeken. De andere kant, daar waar ook niet iedereen tevreden is. Want wat als je bent opgegroeid in het oosten en je mist het, je mist je moeder en je leven daar een beetje, terwijl je man, een ambitieuze fotograaf, hier niets van begrijpt. Bij het checkpoint staat de Amerikaanse soldaat op wacht. Hij ziet de mensen die op 'prikkeldraadzondag' wakker zijn geworden in een parallelle wereld. Hij ziet ze in het duister tasten, gescheiden van hun familie, hun dromen en de stad zoals ze die kenden. Door de muur. De muur die hen verdeelt én verbindt.

De liedteksten van Checkpoint Charlie worden geschreven door Stef Bos, bekend van hits als 'Papa' en 'Is dit nu later'. Dit is de eerste keer dat Bos speciaal voor een musical liedteksten schrijft. Checkpoint Charlie gaat in première op 30 januari 2023 in Theater De Stoep in Spijkenisse en toert daarna tot eind april 2023 langs de Nederlandse theaters.

Fotocredits: Etienne Hessels