BWW Feature: RENEE VAN WEGBERG KOMT MET NIEUWE THEATERSHOW HOU ME VAST at Tour

In januari 2022 komt zangeres en musicalactrice Renée van Wegberg met haar nieuwe theatershow Hou me vast. In deze show eert ze theatericonen als Toon Hermans, Boudewijn de Groot, Rob de Nijs, Herman Van Veen, maar ook bands als Bløf, De Dijk en Volumia. Renée wil het mooiste kleinkunst- en poprepertoire, dat ons land te bieden heeft, aan Nederland laten horen.

'In mijn vorige theatershow heb ik muziek van Nederlandse grote zangeressen vertolkt,' zegt Renée van Wegberg. 'Er zijn in Nederland zoveel prachtige liedjes geschreven. Voor mijn nieuwe theatershow Hou me vast wil ik de mannelijke theatericonen eren. Natuurlijk horen daar ook Frank Boeijen en Ramses Shaffy bij. Het wordt een onvergetelijke avond waarin ik het publiek en de livemuziek omarm. Ik zing bekende en onbekende songs, de 'vergeten' pareltjes en klassiekers die altijd gezongen moeten blijven worden. Het zijn nummers om bij weg te dromen, bij mee te zingen, en waarbij je de ander wilt vastpakken.'

Renée van Wegberg (1984) staat sinds 2004 onafgebroken in musicals als Wicked, Annie, We Will Rock You, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en vertolkte ze in 2017 de hoofdrol van Liesbeth List in de gelijknamige musical. Voor deze rol ontvangt ze een musicalaward voor beste vrouwelijke hoofdrol. In 2020 krijgt ze deze prestigieuze prijs voor haar rol in de musical Fun Home. Andere theatershows waarin Renée heeft geschitterd zijn List, Shaffy & Piaf, en Renée Doet De Dames.

De theatershow Hou me vast van Renée van Wegberg is vanaf 6 januari 2022 door heel Nederland te zien. Op zondag 23 januari is de première in Singer Laren.

Voor meer informatie en kaartverkoop: reneevanwegberg.nl