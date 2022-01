BWW Feature: NANDI VAN BEURDEN OOK TE ZIEN IN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND at MECC Maastricht

Na haar glansrol in The Sound of Music is Nandi van Beurden dit jaar in de maanden mei en juni te zien in de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond van Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht. Nandi zal de rol van Miete van der Schoor, dochter van de bierbrouwer, spelen. In de televisie serie werd deze rol destijds gespeeld door Bruni Heinke.

'Ik ben vereerd dat ik direct na The Sound of Music zo'n mooie rol in een grote musicalproductie mag spelen,' laat Nandi van Beurden weten. 'En dat in een tijd waarin de cultuursector zo onder druk staat. In Dagboek van een Herdershond ga ik werken met mensen uit het theatervak die ik enorm bewonder. Het maakt mij heel trots dat ik van Albert Verlinde en Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht dit vertrouwen heb gekregen. De komende maanden ga ik me laten inspireren door mijn collega's, dit stuk als cultureel erfgoed en haal ik de zuiderling in mij naar boven om me de rol van Miete eigen te maken. Een heerlijk onderzoek waarbij ik Bruni Heinke, die de rol in de televisie serie speelde, zeker om raad zal vragen.'

Bruni Heinke kijkt uit naar de musicalversie van Dagboek van een Herdershond. 'Ik bewaar heel goede herinneringen aan deze tijd. En wat is het een goed idee om dit verhaal naar het theater te brengen! Ik ga zeker kijken. En Nandi is een heel groot talent. Die veelzijdigheid van haar, daar mag menigeen haar om benijden...'

In de spektakelmusical wordt Nandi van Beurden herenigd met William Spaaij. Met hem speelde ze tot voor kort in The Sound of Music. William speelt in Dagboek van een Herdershond de rol van kapelaan Paulus Lumens, die in de musical een goede vriend is van kapelaan Erik Odekerke. En het is Nandi die, in haar rol van Miete, in het geheim verliefd op deze kapelaan is.

Albert Verlinde en Servé Hermans zijn trots op de cast die in de maanden mei en juni in het pop-up theater bij het MECC Maastricht te zien is. Naast Nandi van Beurden, William Spaaij zijn ook Angela Schijf, Joes Brauers, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten in deze spektakelmusical te zien. Het script van deze nieuwe musical is geschreven door André Breedland, de muziek is van Ad Van Dijk en Martin Michel is verantwoordelijk voor de staging. De regie is in handen van Servé Hermans.

Het Verhaal

In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas. En heeft hij te maken met de heimelijke liefde van Miete...

