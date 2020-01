BWW Feature: LAZARUS GROTE WINNAAR MUSICAL AWARDS 2020 at RAI Theater

Amsterdam, 22 januari 2020 Lazarus grote winnaar Musical Awards 2020 ANASTASIA wint de AD Publieksprijs Woensdagavond zijn de Musical Awards 2020 uitgereikt in het RAI Theater in Amsterdam. De vakjury, bestaande uit voorzitter Charles Droste en de leden Isabelle Beernaert, Marisa van Eyle, Arno Gelder, Alex Klaasen, Michiel de Regt en Tania Kross, hebben in 12 verschillende categorieën de winnaars vanavond bekendgemaakt. Grote winnaar is Lazarus, met vier awards. ANASTASIA ontving de AD Publieksprijs voor Beste Musical 2019 en Soldaat van Oranje - De Musical ontving uit handen van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven de Award voor Unieke Prestatie. De musical Lazarus, die in oktober afgelopen jaar in première ging, ontving onder anderen de awards voor Beste Grote Musical en Beste Regie.

De winnaars:

Vrouwelijke hoofdrol:

Renée van Wegberg (Fun Home)

Mannelijke hoofdrol:

Pieter Embrechts (Lazarus)

Vrouwelijke bijrol:

Gerrie van der Klei (ANASTASIA)

Mannelijke bijrol:

Dennis Willekens (Kinky Boots)

Aanstormend talent:

Dominique de Bont (Fun Home)

Beste script/liedteksten/vertaling:

Jurrian van Dongen (Kinky Boots)

Beste muziek/arrangementen:

Fons Merkies (Brugklas de Musical)

Beste vormgeving/toneelbeeld:

Beste regie:

Beste choreografie:

Beste musical groot:

Lazarus - Stage Entertainment Nederland

Beste musical klein:

Fun Home - Opus One

Musical Award voor Unieke Prestatie

In het jaar dat Nederland 75 jaar bevrijding viert, gaat Soldaat van Oranje - De Musical zijn tiende speeljaar in. Nog steeds vertelt deze musical avond aan avond het verhaal van een van Nederlands belangrijkste verzetsstrijders. Dit is niet alleen een prachtige musical-prestatie, maar op deze wijze dient de voorstelling ook een maatschappelijk doel. Namelijk het doorgeven van een belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis aan volgende generaties. Zo'n lange speeltijd en al meer dan 3 miljoen bezoekers, is een unieke prestatie. En die is niet onopgemerkt gebleven. In 2013 won de musical Soldaat van Oranje een speciale Theater Award voor langstlopende productie. Nu is het zeven jaar later en het publiek gaat nog steeds in grote getalen naar de voorstelling om dit historisch indrukwekkende verhaal te zien. Vanwege de ongekend lange speelduur, het unieke bezoekersaantal én de bijdrage aan de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, heeft het bestuur van Stichting Musical Awards besloten een eenmalige prijs in het leven te roepen: De Musical Award voor Unieke Prestatie.

De AD Publieksprijs Beste Musical 2019:

De AD Publiekprijs Beste Musical 2019 is deze avond uitgereikt aan ANASTASIA. De afgelopen maand kon het Nederlandse publiek stemmen op de verschillende musicals die afgelopen seizoen waren te zien en de meeste stemmen gingen naar de musical ANASTASIA.





