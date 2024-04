MADE IN DAGENHAM (NL PREMIÈRE) Brengt De Strijd Voor Gelijk Loon Naar IJSSELSTEIN

Enter Your Email to Unlock This Article



Met trots kondigt Utrechtse musicalvereniging Starlight Boulevard de Nederlandse première aan van Made in Dagenham. Deze humoristische Britse musical toont de kracht van solidariteit en volharding in de strijd voor gelijke rechten en laat zien hoe gewone mensen buitengewoon veel kunnen bereiken. Beleef dit waargebeurde verhaal van 30 mei tot en met 2 juni in het Fulcotheater in IJsselstein en geniet van de meeslepende muziek, begeleid door een professioneel elfkoppig orkest. Op 31 mei zal de voorstelling in samenwerking met Theater met Tolk worden uitgevoerd met twee gebarentolken.

Het verhaal

Made in Dagenham vertelt het verhaal van 850 vrouwen die in 1968 in het Engelse Dagenham hun werk in de Ford-fabriek neerleggen uit protest tegen de ongelijke lonen van mannen en vrouwen. Aangevoerd door Rita O'Grady besluiten de vrouwen zich te verenigen en met humor, goed verstand en moed nemen ze het op tegen de directie, hun echtgenoten en uiteindelijk ook tegen de overheid.

Jeroen Phaff

Met Made in Dagenham kiest Starlight Boulevard wederom voor een relatief onbekende musical. Het wordt alweer de twaalfde musical van dit hechte gezelschap en de derde productie die ze naar Nederland halen. Advies- en bemiddelingsbureau Grand Circle omarmde het project enthousiast en hielp hen aan een vertaling van niemand minder dan musicalacteur Jeroen Phaff. Nederlandse musicalverenigingen hebben er zodoende weer een mooie ensemblemusical bij!

Het artistiek team

Het ambitieniveau van Starlight Boulevard is hoog. Om de repetities in goede banen te leiden is er dan ook een professioneel artistiek team samengesteld bestaande uit muzikaal leider Gerben Kruisselbrink, regisseur Sam Janssen, choreograaf Gerard Baars, regie-assistent Jelle Gulmans en vocal-assistent Renske Kroondijk. Samen met de leden zijn zij de uitdaging aangegaan om Made in Dagenham in Nederlandse context te plaatsen.

In verschillende commissies en het productieteam wordt er al maanden hard gewerkt om alles rondom de voorstelling tot in de puntjes voor te bereiden. Zo hangt er straks een groot Ford-logo in het theater, zijn er voor iedereen kostuums geregeld, is de techniek dankzij een geslaagde crowdfundingscampagne volledig in orde en werd een van de belangrijkste thema's van de voorstelling, inclusiviteit, vertaald naar samenwerkingen met onder andere stichting Vier het Leven en Theater met Tolk.

31 mei: Theater met Tolk

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen. Vrijwilligers halen de ouderen (65+) thuis op en zetten hen na afloop ook weer netjes thuis af. Ouderen kunnen zich aanmelden via 035-6245156 of via het inschrijfformulier op www.4hetleven.nl. Theater met Tolk is een organisatie die zich inzet om Nederlandse theaters, muziekpodia en festivals toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Starlight Boulevard is blij dat zij een steentje bij kan dragen aan het realiseren van deze missies. De voorstelling op 31 mei zal daarom worden voorzien van twee gebarentolken.

Reserveer nu!

Sta op voor gelijkheid, laat je meeslepen door de kracht van solidariteit en geniet van een heerlijk avondje uit! Mis deze kans niet en reserveer nu je kaartjes via https://madeindagenham.nl

