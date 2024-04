Feature: DE DRIE BIGGETJES, PIETJE BELL EN RAPUNZEL IN TOP 3 BESTE FAMILIEMUSICAL!

Enter Your Email to Unlock This Article



Vandaag is er bekend gemaakt dat de familiemusicals De Drie Biggetjes, Pietje Bell en Rapunzel in de top 3 zijn geëindigd na het stemmen op de Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical. In de tachtigduizend stemmen die er in totaal zijn uitgebracht, koos het publiek massaal, in willekeurige volgorde voor deze drie producties. Op 24 april wordt bekend welke familiemusical de Eventim Publieksprijs in ontvangst mag nemen.

In de afgelopen weken heeft het publiek massaal gestemd op hun favoriete familiemusical. Dit jaar waren er maar liefst elf producties die kans maakten op de Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical. De Stichting Musical Awards is trots dat tachtigduizend mensen in totaal de moeite hebben genomen om op hun favoriete voorstelling te stemmen. ‘Het is vooral goed te zien dat er ieder jaar meer familievoorstellingen worden gemaakt,’ laat voorzitter Erwin van Lambaart weten. ‘Kinderen mogen dan al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk het is om in een theater te zijn. Dat moeten we blijven stimuleren.’

De drie familiemusicals waar het meest op gestemd is, zijn De Drie Biggetjes van Studio 100, Pietje Bell van Rick Engelkes’ REP Entertainment en Rapunzel van Van Hoorne Studios. Deze producties zijn hierdoor genomineerd voor de Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical.

Voor de VriendenLoterij Publiekprijs Beste Musical zijn De Tocht, Mamma Mia! en Soldaat van Oranje – De Musical in de top drie geëindigd.

Op woensdag 24 april wordt in het AFAS Theater Leusden tijdens de live uitzending van de Musical Awards bij de AVROTROS op NPO 1 de winnaar bekend gemaakt. De presentatie van deze avond is in handen van Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg.

