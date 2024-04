Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN BRENGT NA BIJNA DERTIG JAAR WEST SIDE STORY TERUG IN NEDERLAND!

Get Access To Every Broadway Story



Theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment heeft bekend gemaakt dat in seizoen 2025-2026 de musical West Side Story langs de grote theaters van Nederland gaat toeren. Zoals ook bij het imposante Les Misérables zal West Side Story een groot live-orkest hebben met maar liefst twintig muzikanten.

Producenten Ruud de Gaaf en Hans Cornelissen: “We zijn echt zeer verheugd. Na de indrukwekkende productie uit 1996 (Joop van den Ende) was er geen Nederlandstalige versie meer te zien. We zijn al bijna tien jaar bezig dit voor elkaar te krijgen. Maar na het succes van Les Misérables en Mamma Mia! kwam alles opeens in een stroomversnelling. Natuurlijk zullen we op alle vlakken groots uitpakken en komt ook deze enorme productie weer naar het publiek toe, in 13 grote theaters in Nederland.”

Het verhaal

West Side Story is een Amerikaanse musical, los gebaseerd op het klassieke verhaal ‘Romeo en Julia’ van William Shakespeare. De Sharks en de Jets zijn rivaliserende bendes met respectievelijk Puerto Ricaanse en Amerikaans/Poolse roots die vechten om hetzelfde gebied. De spanningen lopen op als het Sharksmeisje Maria, en Tony, die bij de Jets zit, verliefd op elkaar worden. Ze beginnen aan een verboden romance, maar door de rivaliteit lijkt het erop dat ze nooit samen mogen zijn.

Creatief producent Hans Cornelissen: “We maken een vernieuwde versie. Met respect voor het prachtige materiaal zullen we grenzen opzoeken en onze eigen signatuur aan de voorstelling geven. Verhalen over mensen die niet van elkaar mogen houden door afkomst, religie of voorkeuren blijken helaas van alle tijden te zijn.

Omdat de meeste rollen relatief jong zijn zullen we zeer uitgebreid gaan auditeren. Voor mensen met een professionele theateropleiding is informatie daarover via onze website te vinden.”

West Side Story is een musical uit 1957, die in 1961 verfilmd werd met Natalie Wood als Maria en Richard Beymer als Tony. In 2021 maakte Steven Spielberg een succesvolle nieuwe filmversie. De liedteksten zijn geschreven door Stephen Sondheim met Leonard Bernstein als componist. Beroemde nummers uit de musical zijn onder andere ‘Maria’, ‘America’, ‘Tonight’, ‘Gee, Officer Krupke’ en ‘I Feel Pretty’.

De musical West Side Story is van november 2025 tot en met juni 2026 te zien in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Breda, Groningen, Den Bosch, Leeuwarden, Enschede, Apeldoorn, Heerlen, Almere en Utrecht.

De landelijke première is zondag 23 november 2025 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

www.degraafencornelissen.nl

