Feature: KINDEREN EN JONGEREN MET KANKER TREDEN OP MET MEAU, TYPHOON EN ALAIN CLARK IN CONCERTGEBOUW!

De kinderen en jongeren hebben hun favoriete, betekenisvolle nummers uitgekozen. Deze zijn samengevoegd tot een Kinderkanker Songbook. Geïnspireerd op deze nummers is er muziek gemaakt en geschreven tijdens unieke workshops, samen met docenten en studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Via de muziek vertellen de kinderen & jongeren hun verhalen. Over wat zij meemaken of waar ze doorheen gaan. Want een lied vertelt soms wat niet te vertellen is. Of maakt een gevoel los wat niet uit te leggen is. Zij laten zien hoe muziek houvast en veerkracht biedt, verbindt én ontspant, energie en plezier geeft. Of zoals deelneemster Féline het omschrijft: ‘Ik word heel rustig van muziek en kan mijn gedachten wegzetten. En mijn humeur gaat er gewoon heel erg van omhoog!’ De optredens van de artiesten met de kinderen & jongeren vormen de bouwstenen van een unieke muzikale avond. Presentator Jay-Jay Boske gaat met de jonge artiesten in gesprek over hun ervaringen.

Levenservaring delen

Voor de kinderen en jongeren is het bijzonder om dit samen te doen, omdat zij een belangrijke levenservaring delen. Soms is dat al lang geleden, zoals voor Fleur en Feline die beiden zijn behandeld toen ze heel klein waren, maar daarvan nog steeds effecten ervaren. Fleur: ‘Ik heb me aangemeld voor Kinderen in hun Kracht omdat ik het heel fijn en mooi vind om op een plek te zijn waar iedereen wel wat heeft meegemaakt, maar dat ik het niet hoef uit te leggen.’ Dat geldt ook voor Lotte, die door haar hersentumor bijna blind is en veel medicatie moet slikken omdat haar hypofyse niet meer goed werkt: ‘Ik doe mee met Kinderen in hun Kracht omdat ik met mijn muziek kan omschrijven dat ik me vaak anders voel. En ik hoop dat anderen daar herkenning in vinden.’ Ook Jesse, die nu in behandeling is, vindt het bijzonder dat de overeenkomst van alle deelnemers kinderkanker is. ‘Het is leuk om samen liedjes te bedenken, teksten te schrijven en in te studeren.’

Belangeloos

De initiatiefnemers, Vereniging Kinderkanker Nederland en Muziekids, de professionele band, alle artiesten en de presentator stellen hun tijd en energie belangeloos ter beschikking voor dit evenement. Evenals hetConcertgebouw, het Conservatorium van Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Prinses Máxima Centrum en diverse andere personen, bedrijven en organisaties. Met alle partijen laten we een muzikaal licht schijnen op de weg die kinderen en jongeren met kanker moeten gaan. Onze ambitie is om ‘Kinderen in hun Kracht’ een terugkerend evenement te laten zijn.

Meer informatie: https://kindereninhunkracht.kinderkankernederland-events.nl/