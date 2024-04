Feature: ROB DE NIJS MUSICAL MALLE BABBE OP 9 FEBRUARI IN PREMIÈRE, KAARTVERKOOP GESTART!

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



De Rob de Nijs musical Malle Babbe gaat op zondag 9 februari in première in DeLaMar Amsterdam. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een project waar Rob en zijn vrouw Jet sinds 2021 bij betrokken zijn, in samenwerking met Joop Van Den Ende voor MediaLane Theater. Op meeslepende wijze komen alle hoogte- en dieptepunten van zijn indrukwekkende artiestenbestaan, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. De musical is te zien in theaters door heel Nederland. Voor meer informatie en kaartverkoop: www.mallebabbemusical.nl.

Rob de Nijs: “Wie had ooit gedacht dat er een musical over mijn leven gemaakt zou worden. Ik vind het een eer om hier samen met mijn vrouw Jet, Joop Van Den Ende en de rest van het creatieve team aan te werken. Toen ik het script voor het eerst hoorde was ik ontroerd en vooral heel tevreden. Ik heb er alle vertrouwen in!”

Joop Van Den Ende: “Naast de ontwikkeling van het script is natuurlijk de cast zeer belangrijk. Met name wie de titelrol gaat vertolken. Er zijn nog twee acteurs in de running voor deze felbegeerde hoofdrol. Zij worden de komende maanden intensief begeleid middels workshops, lezingen en coachingsessies. Met als doel om niet zozeer een dubbelganger te vinden maar een acteur die de vereiste combinatie van zang- en acteertalent heeft om de unieke persoonlijkheid en klank van Rob de Nijs recht te kunnen doen. We verwachten in september bekend te kunnen maken wie Rob de Nijs gaat spelen in Malle Babbe.”

Malle Babbe - de Rob de Nijs musical

De musical is gebaseerd op een waargebeurd en bepalend moment in Rob’s leven, waarin hij zweeft tussen droom en werkelijkheid. Door de ziekte van Parkinson is hij intussen tot weinig in staat. Om hem op te vrolijken neemt Jet hem mee terug naar zijn jongere jaren en stappen ze samen in het circus van zijn geheugen. Vergezeld door bekende personages als Jan Klaassen de Trompetter, Zuster Ursula en Malle Babbe herbeleven ze hoogte- en dieptepunten uit zijn rijke en spraakmakende carrière. Het winnen van zijn eerste talentenjacht, een optreden in Voor De Vuist Weg bij Willem Duys, de eerste hit ‘Zachtjes tikt de regen’, het grote succes van ‘Banger Hart’ en nog veel meer.

En hoe zat het al die jaren nou echt met Rob’s liefdesleven en de honderden affaires? Jet wil de onderste steen boven hebben. Dit levert herkenbare, breekbare maar ook humoristische momenten op. Een sterrencast brengt het verhaal en alle grote hits tot leven in een prachtige setting met live orkest.

Ga mee op deze fantasierijke reis en laat Rob je nog een keer terugvoeren naar de kroegen met blond schuimend bier waarin hij afrekent met de heren van fatsoen.

Creatieve team

Het creatieve team staat onder leiding van creative producer Joop Van Den Ende, creative director Maurice Wijnen en scriptschrijver Dick van den Heuvel. Carline Brouwer tekent voor de regie, Jeroen Sleyfer is verantwoordelijk voor de muzikale supervisie & arrangementen en Eline Vroon voor de choreografie. De rest van het team bestaat uit Joris van Veldhoven (decorontwerp), Arjen Klerkx (projecties), Cocky van Huijkelom (kostuumontwerp), Bart van den Heuvel (lichtontwerp), Maarten Houdijk (geluidsontwerp), Michel van Oostveen (pruiken) en Robin van den Heuvel (ondersteuning / research).

MediaLane Theater

MediaLane is in 2014 opgericht door Iris van den Ende en is uitgegroeid tot een productiebedrijf dat zich richt op media- en live-entertainment. Als theaterproducent ontwikkelt en produceert MediaLane Theater zowel originele theatervoorstellingen als Nederlandse versies van buitenlandse successen. Eerdere producties waren de musicals Hello, Dolly!, Diana & Zonen, Come From Away, Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street van Stephen Sondheim (Winnaar Beste Kleine Musical) en Simone Kleinsma toerde door het land met haar solovoorstelling VERDER. Afgelopen jaar bracht MediaLane Theater de wereldwijde sensatie SIX naar Nederland en de nieuwe musical comedy De Hospita, speciaal geschreven voor Simone Kleinsma. De Hospita keert wegens groot succes dit najaar terug naar de theaters. Ook SIX komt nogmaals naar Nederland, nadat de internationale tour afgelopen jaar voor uitverkochte zalen speelde. Ditmaal te zien in oktober en november in Koninklijk Theater Carré en in MartiniPlaza in Groningen. Ook brengt MediaLane Theater vanaf november een nieuwe versie van de feel-good musical Sister Act naar de 7 grootste theaters in Nederland. April Darby speelt discodiva Deloris en Sanne Wallis de Vries zal te zien zijn als Moeder Overste in deze internationale hitmusical.

Fotografie artwork: © Claude Vanheye Fotografie

Sluit je aan bij Team BroadwayWorld

Ben jij een fervent theaterbezoeker? We zijn op zoek naar mensen zoals jij die jouw gedachten en inzichten met onze lezers willen delen. Team BroadwayWorld-leden krijgen toegang tot shows om te recenseren, interviews af te nemen met artiesten en de mogelijkheid om collega-theaterliefhebbers en kunstwerkers te ontmoeten en te netwerken.

Geïnteresseerd? Lees hier meer..