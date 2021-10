BWW Feature: ANGELA SCHIJF SPEELT HOOFDROL IN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND at MECC Maastricht!

Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht zijn enorm verheugd dat ze vandaag bekend mogen maken dat Angela Schijf een van de hoofdrollen gaat spelen in de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond. Voor zowel Albert als Servé Hermans, de artistiek directeur van Toneelgroep Maastricht, was het een grote wens om Angela een hoofdrol te laten vertolken.

'Ik vind Angela Schijf een van de grootste actrices van Nederland,' laat producent Albert Verlinde weten. 'Iedere rol die ze speelt weet ze zo eigen te maken dat dit voor het publiek geweldig is om naar te kijken. Of dat nu in een tv-serie als Flikken Maastricht is of in een theaterproductie. Angela weet je te betoveren. Het is lang geleden dat Angela in een musical heeft gestaan. Servé Hermans en ik zijn dan ook vereerd dat ze in Dagboek van een Herdershond haar comeback wil maken. En dat ook nog eens in de stad Maastricht die mede door Flikken Maastricht zo in haar hart zit.'

Regisseur Servé Hermans: 'Ik ben heel vereerd dat ik opnieuw ga samenwerken met Angela Schijf. Dagboek van een Herdershond wordt onze derde productie. Met Angela voel ik een enorme verbondenheid. Haar professionaliteit en haar passie maken van haar een vakvrouw pur sang. Angela gaat de rol van de Engelbewaarder spelen. In de tv-serie was de Engelbewaarder een stem; in onze musicalversie krijgt de stem een fysieke présence. Ik verheug me om samen met Angela deze belangrijke rol te gaan ontwikkelen.'

'Om het succes van de serie ervaren te hebben, ben ik nèt te jong,' vertelt Angela Schijf. 'Maar de titel gonst, ook in mijn generatie. Nu komt er dat spektakelstuk en wat heb ik zin om daar deel van uit te maken! Om, na meer dan 20 jaar, weer eens een musical te doen. En dan nog wel als een geestige, vrijdenkende Engel met collega's waar ik me op verheug, in mijn geliefde Maastricht.'

Met Angela Schijf, Joes Brauers, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten krijgt de cast van Dagboek van een Herdershond steeds meer vorm. Het script van deze nieuwe musical is geschreven door André Breedland, de muziek is van Ad van Dijk en Martin Michel is verantwoordelijk voor de staging. De regie is in handen van Servé Hermans.

HET VERHAAL

In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

