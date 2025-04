Voces Arbóreas: Diálogos Entre Raíces, Charla Sobre La Coexistencia Con El Mundo Natural

Get Access To Every Broadway Story



Voces arbóreas: diálogos entre raíces, es el título del conversatorio que se llevará a cabo el viernes 25 de abril a las 16 horas en La Tallera, ubicado en Cuernavaca, Morelos, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde las participantes reflexionarán sobre la relación entre los seres humanos y los árboles.

Se trata de una serie de conversaciones inspiradas en el proyecto Voces Arbóreas, que explora las múltiples formas en que los árboles comunican, sostienen y transforman su entorno. A partir de esta premisa, algunas de las autoras compartirán reflexiones sobre la memoria vegetal y las narrativas que emergen de los paisajes arbóreos. Esta charla propone un cruce de perspectivas que invita a escuchar lo que los árboles tienen que decirnos y a imaginar nuevas formas de coexistencia con el mundo natural.

La conversación será conducida por Alejandra Saldaña García (Lex SalGar), psicóloga de profesión, quien explicó que este proyecto surgió a partir de los talleres organizados por el colectivo Palmera Ardiendo, con una mirada ambiental y transdisciplinaria, vinculando el arte y la psicología. “Participaron geólogos y arquitectos para reivindicar las barrancas de Cuernavaca y durante dos meses hicimos exploraciones, enlazándolas con temas teóricos”, detalló.

Al finalizar los talleres, se invitó a las y los participantes a desarrollar un proyecto desde sus respectivas disciplinas, integrando los aprendizajes generados durante el proceso. Así nació Voces arbóreas.

Desde su experiencia como psicóloga, Lex SalGar se interesa en la relación entre las historias de vida, las emociones y las percepciones que se entretejen en torno a diversos eventos, en este caso, a través de la conexión con los árboles:

“Los árboles tienen un significado muy particular para mí, de pronto no somos muy conscientes de que seres vivos como las plantas también nos significan un entramado de relaciones a las que no les ponemos nombre pero que están ahí, solo necesitamos traerlas a la conciencia, así es como surgió este proyecto”, señaló.

Este conversatorio se realiza en el marco de la exposición Nos toca ser el asteroide, curada por Palmera Ardiendo, un espacio de resistencia y transformación que busca replantear nuestra conexión con la Tierra a través del paisaje local de las barrancas de Cuernavaca y su fauna. La muestra reúne procesos creativos que reflexionan sobre los desafíos contemporáneos de nuestro planeta herido.

