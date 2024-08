Rosario Castellanos, Pionera En Las Luchas Por Los Derechos De La Mujer Y De Los Pueblos Indígenas

Con composiciones de Antonio Vivaldi, la Orquesta de Guitarras de la Facultad de Música de la UNAM ofrecerá un concierto el viernes 9 de agosto, a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, como parte del programa Jóvenes en la música, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El programa está integrado por obras de Antonio Vivaldi (Italia, 1678 – Austria, 1741): Concierto núm. 8 en La menor, RV 522; Concierto núm. 11 en Re menor, RV 56; Concierto para dos mandolinas en Sol mayor, RV 532, con la participación solista de Mayté Serralde Ramos y Ana Paula de León Trejo, guitarras; Concierto para mandolina en Do mayor, con la interpretación de Luis Ángel Poblett en la mandolina; y Concierto de cámara en Re mayor, RV 93, con Alejandra Moreno Núñez como solista en la guitarra.

La directora de la orquesta, Mariana Argueta, reconoce a Vivaldi como uno de los compositores más influyentes del barroco, “transformó la música con su creatividad y habilidad técnica. Conocido por su vasto repertorio de conciertos, innovó la forma del concierto solista, elevando la interacción entre solista y orquesta.

Dijo que las transcripciones para guitarra de Vivaldi ofrecen la oportunidad de explorar nuevas técnicas, manteniendo la esencia de las composiciones originales.

La Orquesta de Guitarras de la Facultad de Música de la UNAM, dirigida por Mariana Argueta Pérez y Carlos F. Martínez Larrauri, está integrada por estudiantes de los primeros tres años de la Licenciatura en Música, Instrumentista guitarra. Su objetivo principal es brindar a los guitarristas la experiencia de la interpretación musical colectiva y difundir diversos estilos musicales, abarcando desde lo tradicional hasta lo vanguardista y experimental.

Este grupo representa un espacio de colaboración que acoge a compositores jóvenes con propuestas innovadoras para la agrupación. Han llevado su música a importantes recintos de la Ciudad de México, como la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y el Palacio de Bellas Artes, consolidándose como un referente en el ámbito musical de la capital mexicana.

