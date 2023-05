Ritmo, Movimiento Y Expresión Corporal, Temas Del Festival Del Sector Infantil En El Conservatorio Nacional De Música

En el marco del Tercer Festival del Sector Infantil del Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se llevaron a cabo tanto clases magistrales como didácticas, talleres de solfeo y de diferentes instrumentos musicales. La coordinadora del Sector Infantil del CNM, maestra Berenice Ruiz Calderón, dijo que se realizó la clase didáctica Conociendo los diferentes instrumentos de percusión, a cargo de Jorge E. Arroyo Canseco; el Taller de Solfeo Infantil y la Clase magistral de guitarra con Juan Carlos Chacón Sandoval. En esta ocasión, el tema principal del festival fue: ritmo, movimiento y expresión corporal, y destacó que mediante la clase didáctica que impartió José Arroyo, el estudiantado pudo conocer más acerca de los instrumentos de percusión, con la particularidad de que el maestro es un exalumno del sector infantil que actualmente está en los últimos años de su carrera en el Conservatorio. También se efectuó la clase magistral de guitarra impartida por Juan Carlos Chacón Sandoval para los niños que estudian este instrumento en el sector infantil. Cabe destacar que el lunes 8 de mayo el maestro Francisco Zúñiga Olmos, también docente del CNM, hablará sobre los fundamentos naturales del ritmo musical, relacionado con el método Willems, en una sesión para docentes y posteriormente una sesión más para niños y niñas. Además, este día se realizará una clase magistral de ensambles de guitarras a cargo del maestro Fernando Cornejo López. Finalmente, el martes 9 de mayo, último día del festival, se llevará a cabo un recital en el que interpretarán obras estudiadas por alumnos de la clase magistral de guitarra del maestro Chacón. Posteriormente, los papás del estudiantado del sector infantil tendrán una actividad especial basada en el método Feldenkrais, relacionado con el movimiento y la expresión corporal, todo ello enfocado a la música y cómo poder expresarse bien tocando un instrumento, a cargo del maestro Arturo Graco Posadas. La coordinadora del Sector Infantil del Conservatorio, Ruiz Calderón, manifestó que "es importante que los padres estén involucrados, por lo que tendrán este taller al igual que el enfocado a los docentes, el cual está abierto a todos los maestros que quieran participar, aunque no sean miembros del Conservatorio".

More Hot Stories For You