Reflexionan En El Museo Tamayo Sobre La Exposición Generalización, De Tania Pérez Córdova

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Museo Rufino Tamayo, presentan la exposición: Generalización, de la artista mexicana Tania Pérez Córdova.







El director adjunto del Programa de la Dia Art Fundation de Nueva York, Humberto Moro, y curador de esta muestra, señaló que Generalización "alude a un concepto que puede abarcar muchas cosas, sin embargo, curiosamente la especificidad es una de las estrategias artísticas mediante las cuales Tania usa ciertas historias o elementos que evocan escenas o narrativas muy particulares".







Durante la charla en el auditorio del Museo Tamayo, afirmó que la obra de Tania Pérez Córdova ofrece al espectador la posibilidad de vincularla con historias personales, propias y al mismo tiempo "imaginarnos aquello que existe afuera de nuestra propia existencia, en una oscilación entre la especificidad y la generalización, la cual usamos como retícula para planear esta exposición".







Esculturas como eventos







Respecto a cuáles son los principales elementos con los que trabaja y que inspiran su práctica creativa, la artista Tania Pérez Córdova comentó que trata de pensar en las esculturas como eventos. "Para mí hacer una escultura no es una serie de decisiones formales, sino intentar construir una situación alrededor de un objeto. Pienso las cosas en una línea de tiempo, en relación con una persona, una situación, un material que se transforma".







Generalización es una muestra que empezó a concebirse hace varios años y que se pospuso por diversas razones, la última de ellas la contingencia sanitaria. "Nunca había visto reunidas obras de diferentes etapas de mi trabajo en un mismo lugar y esta experiencia me ha permitido entender cómo se desarrollan mis ideas.







En el conversatorio que se realizó en el marco de su exposición Generalización, la artista plástica dijo: Hacer una escultura es construir una situación alrededor de un objeto.







"Mi trabajo es bastante repetitivo y ahora entiendo cómo, a partir de la repetición, voy construyendo lo que sigue. Esta exposición me ha dejado un conocimiento de mi trabajo que no tenía", finalizó.





Generalización es una exposición que hace una revisión de 10 trabajos de la artista, incluyendo piezas que se hicieron por comisión para esta muestra -la cual propone una lectura práctica de su obra a través de los temas que ella misma ha abordado-, como son: el paso del tiempo, la naturaleza de los materiales, la mirada del otro, la inminencia o posibilidad de una acción, la forma en que asignamos valor a los objetos, el espacio negativo y, más recientemente, la insuficiencia del discurso.

Tania Pérez Córdova estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Inbal, y en el Goldsmiths, Universidad de Londres. Ha sido una de las artistas de su generación que ha tenido más visibilidad internacional y Generalización es su primera exposición individual en una institución mexicana.