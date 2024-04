Reconocen Trayectoria Del Maestro Mario Góngora, Formador De Varias Generaciones De Violinistas

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Para celebrar 50 años de labor educativa y 80 de vida del maestro Mario Góngora Suárez, el 26 de abril se realizará un Gala de Violín en la Sala 34 Alfredo Bablot del Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, con la participación estudiantes, exalumnas y exalumnos de este destacado docente.

Entre los participantes del programa estarán: Fabián Meraz, solista de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional; Jessica Ortega, egresada; Julieta Márquez, maestra del CNM y organizadora de este reconocimiento, y en video Alejandro Correa, residente en Barcelona, especializado en la interpretación de música antigua, y Norma Hernández, exalumna.

Con cinco décadas de labor docente en el Inbal, de los cuales más de 25 años ha impartido cátedra en el Conservatorio Nacional de Música, ha sido primer violín de la Orquesta Filarmónica de la UNAM durante 40 años, y maestro de la Escuela de Iniciación Musical y de la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

“El maestro Góngora conoce a detalle prácticamente todos los aspectos de la vida musical de nuestro país, se ha dedicado a estudiar el contexto, los detalles específicos y puntuales de cada obra. Tiene una experiencia y un saber muy amplio”, comentó la maestra Julieta Márquez.

El programa que estará integrado por las obras: Sonata Arpeggione, de Schubert; Sonata II y Sonata III, de Bach; Capricho 17, de Paganini; Playera y Capricho Vasco, de Sarasate; Danza Española de La vida breve, de Manuel de Falla, y Concierto No. 2, de Wieniawski; además se contará con la participación de los maestros Vladimir Sagaydo, al piano, y Julio Ernesto Escotto, guitarrista.

Mario Góngora Suárez es originario de Campeche y ha forjado una amplia trayectoria que será reconocida con esta Gala-homenaje el 26 de abril a las 13:00 h en la Sala 34 Alfredo Bablot.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.