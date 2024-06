México: Identidades, Función De Fin De Cursos De Estudiantes De La Licenciatura En Danza Folklórica De La Esmdm

Get Access To Every Broadway Story



Acompañados de música en vivo y juego de luces como escenografía, las y los estudiantes de la Licenciatura en Danza Folklórica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizarán sus funciones de fin de curso.

El montaje, México: Identidades, incluirá a más de 50 artistas en escena, quienes interpretarán piezas que invitan a recorrer diferentes estados de la República mexicana y sus costumbres. Se trata de un proyecto académico que pretende resaltar el acervo cultural de México a través de la danza, preservando el origen de la mexicanidad; mostrando desde lo autóctono hasta lo mestizo, con magia, color y sobre todo recordando las tradiciones.

Las presentaciones se llevarán a cabo a las 20:00 h en el Patio Central de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, el 6 y 7 de julio; en ambas, la narración estará a cargo de la Dalilah Polanco, actriz mexicana. Cuota de recuperación: $200.

