Moverse Para Nombrar Y Primera Gran Carrera Caminando & Texteando 2019, Nuevas Exposiciones En El Carrillo Gil

El Museo de Arte Carrillo Gil presentará Moverse para nombrar, selección de obras generadas en la última década por la artista Galia Eibenschutz, y Primera gran carrera caminando & texteando 2019, de Santiago Muedano, la cual reflexiona sobre las habilidades adquiridas por los usuarios a partir de su interacción con la tecnología, a partir del 30 de octubre.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrece al público este par de muestras que se podrán ver del 30 de octubre de 2019 al 12 de enero de 2020 en el Piso 3 del recinto, en el que se pondrá en marcha un nuevo programa que revisa la práctica de artistas emergentes menores de 30 años.

La exposición Moverse para nombrar, curada por Anel Jiménez, especialista asociada del MACG, muestra una selección de obras generadas en la última década por Galia Eibenschutz (Ciudad de México, 1970). Está integrada por tres performances realizados en distintos momentos de la exposición: Dibujos efímeros, Dibujos de transmisión y Terreno vulnerable, que se lograrán mediante el trabajo colectivo entre la artista, una cantante, bailarines, artistas visuales, diseñadores de vestuario y músicos, dirigidos por Eibenschutz.

La presentación y ensayos se realizarán en el espacio de la sala en la que se exhibirán, al mismo tiempo, dibujos sobre los muros, videos de piezas y diversos elementos que conforman un escenario, como el vestuario y la utilería.

La muestra se concibe con carácter transdisciplinar: por un lado, el trabajo de la artista dialoga con diferentes disciplinas artísticas y, por otro, la propuesta curatorial plantea una unidad con la selección de las piezas que marcan su propia lógica en el espacio museístico.

El performance Dibujos efímeros se llevará a cabo la noche de la inauguración a las 19:30 horas, el cual parte de un acto realizado por Eibenschutz, una cantante y cuatro bailarines de danza contemporánea, quienes acompañados por la intervención sonora ejecutada por un baterista generarán dibujos a partir de las dimensiones de sus cuerpos y movimientos específicos guiados por un trabajo previo de improvisación estructurado por la artista. La naturaleza de la pieza permitirá que efectúen otras dinámicas en el momento.

Dibujos de transmisión se ejecutará en la Noche de Museos del 27 de noviembre a las 19:30 horas. Esta activación plantea generar una serie de dibujos en muro a través de la trasmisión sensorial del gesto dibujístico pasado de un cuerpo a otro, los cuales serán ejecutados por seis artistas visuales de diferentes generaciones que coinciden con una práctica performática o dibujística como primera herramienta.

Terreno vulnerable tendrá lugar el 7 de diciembre a las 13:30 horas y consiste en la activación de una coreografía diseñada por la artista, que ejecutarán tres bailarinas de danza contemporánea acompañadas por una pieza musical del compositor Carlos Iturralde. Sus movimientos estarán subordinados a la fragilidad y condición física de los elementos con los que interactúan, un juego de baldosas de cerámica y el vestuario que portarán, lo que influirá en la cadencia y el resultado de la actuación.

Galia Eibenschutz estudió la maestría en Teatro y danza en DasArts (ahora Das) en Ámsterdam, Holanda, y la licenciatura en Artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ahora Facultad de Artes y Diseño) de la UNAM. Ha trabajado el performance en diálogo con distintas disciplinas, como el dibujo, la danza contemporánea y el sonido. Algunos de sus performances más importantes son Líneas de tensión en Ex Teresa Arte Actual (2015); Especies endémicas. Un año de encuentros sabatinos en el Museo Universitario del Chopo (2015); Estudios del espacio dentro del espacio, de otros estudios, de otros espacios en el Museo Tamayo (2014); Punto de fuga en Laboratorio Arte Alameda (2010) y Tres circuitos en un patio emocional en el Museo Experimental El Eco (2014).

Ha sido tutora en SOMA, organización dedicada a la enseñanza de las artes y ha impartido el taller de dibujo y movimiento en múltiples espacios culturales y educativos, cuya experiencia ha marcado buena parte de su producción artística, además de participar como bailarina en coreografías de la compañía Mitrovica Danza Contemporánea, de Andrea Chirinos, y como performer en los proyectos Lines in the Sand, Reading Dante, Stream or River, Flight or Pattern de la artista Joan Jonas, así como en Spider Galaxy, Una imagen mental y Mujer lobo, de Carlos Amorales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

El mismo día se inaugura el cuarto de proyectos titulado MACG presenta: con la exposición Primera gran carrera caminando & texteando 2019. Este espacio expositivo, ubicado en el Piso 3, consiste en un nuevo programa del museo que revisa la práctica de artistas emergentes menores de 30 años.

Esta primera exposición de carácter temporal, curada por Tomás Pérez González, asistente curatorial del MACG, muestra el trabajo de Santiago Muedano (Ciudad de México, 1993) con las piezas y los resultados de una carrera organizada por el artista en las que reflexiona sobre las habilidades adquiridas a partir de la interacción con la tecnología. La carrera consistió en recorrer una ruta que inició en el Parque La Bombilla y finalizó en el MACG, en San Ángel, mientras los participantes estuvieron en contacto, a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, con un grupo de jueces que aguardaba en la meta.

Santiago Muedano es egresado de la licenciatura en Artes plásticas y visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBAL. Su trabajo explora los medios digitales en diálogo con los medios tradicionales, como el dibujo y la escultura. En 2017, participó en la exposición colectiva Recomendaciones mínimas para caminar de espaldas en el Ex Teresa Arte Actual y en 2016 fue seleccionado en la Primera Bienal de Arte UNAM en la Galería Nishizawa.

El MACG anuncia estos proyectos como parte del programa que se desarrollará en el periodo 2020-2024 y que iniciará el próximo 7 de diciembre, mediante el cual se plantea la consolidación de la misión del recinto, que es fomentar un acercamiento inclusivo para niños, jóvenes y adultos al arte moderno y contemporáneo; generar un programa integral de trabajo basado en los pilares que han definido la labor del museo a lo largo de sus 45 años de historia; fortalecer su identidad a través de exposiciones con un carácter educativo y de sociabilización; y continuar con la investigación y difusión de su acervo artístico y documental. A través de este programa el MACG potencia su función social como agente de convivencia, diálogo y aprendizaje para construir un sentido de comunidad.

Para más información, consultar el sitio web: www.museodeartecarrillogil.com; las redes sociales Facebook e Instagram: @museocarrillogil, o Twitter: @Carrillo_Gil.





