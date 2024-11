La Puesta En Escena Fin Confronta A La Memoria Y Al Olvido Mediante La Fotografía, La Música Y El Teatro De Sombras

Este es un espectáculo de teatro de sombras contemporáneo con música en vivo. Con muy poco texto, narra la historia de la última noche de una anciana, quien ante la inminencia de la muerte tiene una tarea crucial: revivir y quitar de su cuerpo los recuerdos más preciados que la conforman. Estos están compuestos de vivencias tanto trágicas como de amor, trauma, plenitud, exilio y crecimiento.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Cosmonautas Teatro de Sombras, presentan la puesta en escena Fin, de Sonia Alejandra García, bajo la dirección de Alexandre Fávero e interpretación de música en vivo por Javier Celis.

Esta obra ofrecerá funciones del 7 al 10 de noviembre, jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

La protagonista de esta historia sabe que es su última noche. Ella, junto a Memoria, la dulce garza que la acompaña, revivirá sus recuerdos más íntimos. A ellas las acecha Olvido, un cuervo astuto y hambriento que lucha por devorarlo todo.

Para abordar el tema de la memoria, Fin fusiona la fotografía, el teatro de sombras y la música, con la intención de ofrecer una puesta en escena innovadora con un carácter nostálgico e intimista. A su vez, el montaje explora los límites del teatro de sombras, animando luminarias, objetos, cuerpos, fotografías e incluso superficies de proyección, con una “sombrista” interpretando a la vista del público y, un violinista que musicaliza la pieza siendo parte activa de la misma.

Este espectáculo busca conmover profundamente a las y los espectadores y, a la vez, que puedan apreciar la simpleza de los recursos y las múltiples posibilidades que se pueden alcanzar con pocos recursos en escena, llevándolos por un viaje desde la ternura hasta la nostalgia y la esperanza de que la memoria sea capaz de ganarle al olvido mediante el teatro.

El diseño escénico es de Alexandre Fávero, Gabriel Conti Gebel y Sonia Alejandra García; el diseño de personajes es de Gabriel Conti Gebel y la producción de Sonia Alejandra García

