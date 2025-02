Héctor Infanzón, Ganador De La Medalla Bellas Artes 2024, Se Presentará En El Jardín Escénico

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, tiene el agrado de presentar al reconocido pianista y compositor, ganador de la Medalla Bellas Artes 2024, Héctor Infanzón, en un concierto de jazz que se llevará a cabo en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico.

El concierto se realizará el próximo jueves 20 de febrero a las 20 horas, y el Mtro. Infanzón estará acompañado por Iván Barrera en el bajo y Enrique Nativitas en la batería. El “Héctor Infanzón Trío”, la nueva aventura musical del maestro, es un ensamble en donde se hacen presentes la diversidad de quehaceres, referentes y experiencias de sus integrantes, para dar como resultado una música ecléctica, enriquecedora, propositiva y muy energética.

Con una trayectoria tanto en música de concierto como en el ámbito del jazz latino, Héctor Infanzón se ha presentado en los más importantes escenarios del mundo, entre los que destacan: el Singapore Jazz Festival, el Java Jazz Festival en Yakarta, Indonesia; Orange Peel Jazz Club, Peel Fresco, Backstage Club y Fringe Club en Hong Kong; Peace Hotel Jazz Bar, JZ Jazz Club en Shangai y Hangzhou, en China; No Black Tie Jazz Club en Kuala Lumpur, Malasia; Oast Jazz Club en Viena; Montreal Jazz Festival; Fiesta Mexicana en Trinidad y Tobago; Festival Mex I am en San Francisco; Newark Jazz Festival y Blue Note Jazz Club en Nueva York; AmericArtes en Washington, D.C.; Heritage Jazz Festival, Snug Harbor Jazz Club, University of New Orleans y Tulane University en Nueva Orléans; Festival Internacional de Jazz de Medellín; Expo Lisboa; Festival Internacional de las Mentes Brillantes en Puebla, así como en los escenarios más emblemáticos de México: el Palacio de Bellas Artes, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Sala Nezahualcóyotl, Teatro de la Ciudad en México y en la mayoría de los festivales nacionales e internacionales de jazz en México.

El programa incluye temas de su nueva producción, donde explora las sonoridades que representan la herencia cultural que da origen a nuestra mexicanidad, además de algunos temas que durante más de tres décadas han sido de la preferencia del público. Su obra nos remite a la identidad del artista mexicano del siglo XXI: música en la que se fusionan diferentes ritmos y géneros unidos por la improvisación. Durante más de 45 años de trayectoria, el Mtro. Infanzón ha sido acompañado por reconocidos músicos mexicanos y extranjeros, así como talentos de las nuevas generaciones en el país.

El concierto será de entrada libre, por lo que se sugiere llegar con anticipación. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

