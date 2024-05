Fanzine Muchedumbre, Libro Que Aborda El Fenómeno Migratorio A Través Del Grafiti Y La Poesía

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Galería José María Velasco y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentan el ejemplar Fanzine Muchedumbre, la ruta del despojo, donde más que una simple compilación es un marco documental visual de interpretación poética y vivencias de ese realismo lacerante que es la migración.

La actividad será el 18 de mayo a las 13:00 h. Fanzine Muchedumbre fusiona el grafiti y la poesía para capturar la esencia del fenómeno migratorio en México, especialmente en el emblemático tren conocido como La Bestia.

Se contará con la presencia de Vlocke Negro y Yidu, quien ofrecerá una lectura de poesía con micrófono abierto. Asimismo, habrá venta y firma de ejemplares. Fanzine Muchedumbre, la ruta del despojo reúne mensajes y palabras que a veces advierten, inspiran o dan esperanza en uno de los caminos migrantes más peligrosos del mundo, la ruta de La Bestia.

En la obra, cada palabra se convierte en eco de los oprimidos/as y sus experiencias, emociones, momentos íntimos y reveladores que atraviesan los migrantes procedentes de Centroamérica y otras partes del mundo en su travesía hacia Estados Unidos.

Las poesías escritas en acróstico se nutren del contacto con las personas y las comunidades que habitan en los alrededores de las vías del tren, y recuperan las experiencias, historias y rostros de estos valientes seres.

Las palabras, cuidadosamente seleccionadas trascienden las barreras lingüísticas y fronterizas, convirtiéndose en un símbolo universal de lucha, resiliencia y valentía de aquellos/as que enfrentan la violencia y el despojo en la búsqueda de una vida digna.

Recorrido por la muestra Grieta Por su parte, el artista Vlocke Negro ofrecerá una visita guiada por la exposición Grieta, en la que abordará sus fuentes de inspiración en cada obra que presenta, así como sus experiencias y anécdotas a lo largo de más de 20 años de trayectoria en el arte urbano.

La muestra, conformada por 90 piezas que expresan problemáticas sociales, reflejan su compromiso con la transformación social frente al neoliberalismo económico y político, a través de la expresión artística.

Con más de 15 años en la escena callejera, Vlocke Negro se ha convertido en un referente del arte en el espacio público, tanto en México como en América Latina. También ha participado en exposiciones colectivas en Estados Unidos y Europa.

El recorrido se realizará a las 11:00 h en el marco del Día Internacional de los Museos. La muestra culmina su exhibición el 19 de mayo en la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.