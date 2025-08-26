El Museo Mural Diego Rivera Invita A Una Velada Musical Al Ritmo Del Blues

Get Access To Every Broadway Story



El grupo mexicano Omniblues ofrecerá un concierto gratuito el miércoles 27 de agosto a las 18:30 horas en el Museo Mural Diego Rivera, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), como parte del programa Noche de Museos.

Considerado uno de los diez mejores grupos de blues del país, Omniblues iniciará la velada con una charla sobre las aportaciones de la cultura mexicana al desarrollo del blues.

Con más de dos décadas de trayectoria bajo la dirección de Juan Ávila, Omniblues se ha presentado en festivales, museos, recintos culturales y conciertos individuales. Ha compartido escenario con artistas como Plácido Domingo, Compay Segundo, Eugenia León, Betsy Pecannins, Guillermo Briseño, Follaje, Real de Catorce y Carrie & Lurrie Bell.

La propuesta musical de Omniblues transita entre blues, jazz, swing, country, bolero y música ranchera, creando una fusión sonora llena de matices y creatividad. Según Juan Ávila, la música del grupo “se mueve entre la canción ranchera de José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez, la canción campirana de Felipe Bermejo y el blues de Buddy Guy y Savoy Brown, además de composiciones propias, logrando una sonoridad alternativa y fresca que explora nuevas vertientes del blues nacional”.

El Museo Mural Diego Rivera se ubica en calle Colón, esquina Balderas, Centro Histórico de la CDMX.