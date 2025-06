El Museo De Arte De Ciudad Juárez Anuncia Su Programa De Exhibiciones Para El Verano

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), con el apoyo del Municipio de Ciudad Juárez y la colaboración del Rubin Center for the Visual Arts de The University of Texas at El Paso, el Paso del Norte Community Foundation, el Fondo Transborder, la galería de arte Azul Arena, el Edificio de los Sueños y la Nueva Asociación Sudamericana de Artistas Locos (N.A.S.A.L), presentan tres exposiciones de artistas nacionales y fronterizos:

Lo que permanece es un proyecto de expresión artística e investigación académica, integrado por la fotógrafa Mónica Lozano (El Paso, Texas, 1980), la artista multidisciplinaria Mabel Weber (Chihuahua, Chihuahua, 1978), el curador y artista conceptual Siddhartha Joag (Nueva York, 1982), la académica Adriana Álvarez (El Paso, Texas, 1980) y el artista Julio Morales (Chihuahua, Chihuahua, 1986).

Enfocado en el fenómeno de la migración, este proyecto explora la marca geográfica y la huella en la memoria de las personas que transitan diariamente por la frontera con Estados Unidos. A través de la fotografía, la ilustración, la composición musical, el video, la poesía y otras herramientas gráficas, se plantean historias íntimas del antes, durante y después de personas refugiadas, desplazadas o solicitantes de asilo.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de Colorado, el Renee Crown Wellness Institute, el Rubin Center for the Visual Arts de The University of Texas at El Paso, el Fondo Transborder, la Organización No Gubernamental ABARA, el Paso del Norte Community Foundation y la galería de arte Azul Arena.

Mónica Lozano se especializa en historias de migrantes, refugiados y desplazados. Es Maestra en Fotografía por TAI (Madrid, 2009), y su trabajo ha sido expuesto en 21 países y publicado en medios como Portrait of Humanity (Magnum Photos) y British Journal of Photography. Colabora con la Universidad de Colorado y el Renée Crown Wellness Institute en proyectos con comunidades latinas vulnerables en EE. UU. En 2022 recibió una beca de ArtsEverywhere para el proyecto What Remains.

Mabel Weber es licenciada en Artes Visuales por la UACJ (2006). Actualmente es artista residente en la Universidad de Colorado y el Renée Crown Wellness Institute, y docente en St. Clement’s Parish School (El Paso, Texas). Su obra abarca pintura, instalación y medios digitales. Ha sido premiada por la American and Latin American Illustration Association y publicada por ArtsEverywhere.

Siddhartha Joag trabaja desde hace más de 15 años en la intersección entre arte, cultura, justicia social y derechos humanos. Es editor jefe de ArtsEverywhere.ca y miembro de Amber Art and Design. Su práctica artística y organizativa abarca múltiples medios y ha sido presentada en América, Asia y Europa.

Adriana Álvarez creció entre Guadalajara y la frontera Juárez/El Paso. Fue maestra bilingüe durante 11 años y es Doctora en Equidad Educativa por la Universidad de Colorado Boulder. Actualmente es profesora en la Universidad de Colorado Denver. Su investigación, centrada en educación bilingüe y comunidades latinas, ha sido publicada en revistas académicas reconocidas.

Julio Morales Lagarda es productor musical, ingeniero de audio y compositor. Estudió en Fermatta, Conservatory School of Music y London School of Sound. Ha trabajado con artistas internacionales y en proyectos de cine, TV y discos. Es CEO de Solar Estudio y Solar Academy en CDMX, y productor principal de METRØM.

Bestial es la exhibición de Miriam Salado (Hermosillo, Sonora, 1987), la cual explora el desierto mexicano y el quehacer artístico. Con un enfoque hacia lo salvaje en la naturaleza y la pulsión destructora del ser humano, Salado muestra un paisaje imaginario donde conviven la vida animal y vegetal con el diseño artificial de un armamento.

Con la curaduría de Christian Barragán, la exhibición incluye una serie de dibujos en papel y esculturas en metal, que reflejan el instinto de supervivencia y el deseo de aniquilación presente en los animales, la vegetación y la humanidad.

El proyecto cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte y se realizada en colaboración con la Nueva Asociación Sudamericana de Artistas Locos (N.A.S.A.L), con apoyo de la galería de arte Azul Arena.

Miriam Salado realizó la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora y en la ENAP-UNAM. También cuenta con formación por programas como SOMA (CDMX, 2017–2019). Ha presentado ocho exposiciones individuales en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Hermosillo, y ha participado en colectivas en México, España y EE. UU., incluyendo la 15ª Bienal FEMSA (2024). Ha recibido reconocimientos como el Premio de Adquisición en el Concurso Estatal de Fotografía (2015). Su obra ha sido publicada en La Tempestad y Pez Banana. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

El Anfibio Dorado, de Fernando Montiel Klint (Ciudad de México, 1978), marca su primera participación en Ciudad Juárez con una visión singular en la que invita a situarnos en espacios ajenos al entorno urbano, como los bosques de niebla, definidos como zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres.

Klint realiza una analogía en la que la humanidad, como el anfibio dorado, transita entre dos realidades: la externa y la interna; la física y la mental; la sensorial y la imaginada. A partir de estas analogías, las fotografías muestran similitudes visuales y yuxtaposiciones, reflejando un mundo de especímenes y una variedad de formas. Con ello, el artista invita a interpretar la obra de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias, mostrando fotografías e instalaciones que transitan desde la imagen microscópica hasta el paisajismo. El proyecto cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Centrado en la imaginería surrealista, Klint intenta descubrir el vínculo entre el ecosistema y la humanidad, mezclando la ciencia con la cosmogonía ancestral para presentar la naturaleza como un espacio mental. Su obra forma parte de colecciones en China, Suiza, EE. UU., Francia, Polonia y más. Ha realizado exposiciones individuales en Berlín, Bulgaria, Francia, Polonia, Nueva Zelanda, Ucrania, Colombia, Chile y México. En 2023 recibió el premio de adquisición en la XX Bienal de Fotografía (México). Ha participado en exposiciones colectivas y bienales al rededor del mundo. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes en México.

La inauguración de estas tres exposiciones se realizará el jueves 12 de junio a las 18 horas. Las muestras estarán abiertas al público hasta el 5 de octubre de 2025. Entrada libre. El horario del MACJ es de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingo de 12 a 17 horas.

