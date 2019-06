El INBAL lamenta el deceso de la artista plástica Yani Pecanins

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamenta el deceso de la artista plástica y curadora Yani Pecanins, destacada por su trabajo en el arte objeto, instalaciones y libros de artista.

Nacida en 1957 en la Ciudad de México, su formación fue de manera autodidacta.

A los 20 años cofundó la editorial independiente Cocina Ediciones, dedicada a la edición de libros de artista, hasta 1993.

También fundó la revista Paso de peatones, y en 1985, junto con Gabriel Macotela y Armando Sáenz, abrió El Archivero, un espacio que funcionó hasta 1993 como galería, archivo y lugar para la promoción de libros de artista.

A partir de 1980 se dedicó a hacer sus propios libros a partir de cartas, fotografías, y objetos encontrados, elementos que con el tiempo configuraron su lenguaje. En 1988 realizó uno de sus libros más importantes, Un viaje en zeppelin, que relata visualmente una historia íntima y personal que marcaría su trabajo definitivamente.

Un viaje en Zeppelin consiste en obra-objeto integrada por una caja de cartón que contiene más de 20 páginas impresas a mano con técnicas caseras, como el mimeógrafo, fotocopia y sellos. El libro también está formado por tarjetas postales, mapas doblados, diagramas de la estructura del zeppelín, copias de fotografías familiares, artículos de periódicos, cartas escritas a mano y estampadas por la artista, a través de las cuales realiza una introspección sobre su historia familiar a partir de un accidente en este tipo de aeronave suscitado en 1937, en Nueva Jersey. En 2018 se realizó una reedición de este material con la casa editorial independiente La Duplicadora.

Algunas de sus exposiciones individuales han sido:

La habitación de adentro, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en 1998

Lost and Found, Galería Pecannins, 2001

Small Memories, Galería Pecanins, 2004

Naturaleza íntima, en la Galería Pecanins en 2007

Small Memories, en la Galería Pecanins en 2008

Apuntes y borradores, en Machado Arte Espacio en 2011

Paseo de Gracia, en el Museo de Arte Carrillo Gil en 2013

Cabe señalar que La habitación de adentro tomó como punto de inspiración el personaje de Ana Frank, que realizó con el uso de su famoso diario y unos vestidos viejos, exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en 1998.

Luego de este proyecto, su labor se diversifica y va más allá del formato libro para abarcar el arte objeto, cajas e instalaciones. Paralelamente hizo varias curadurías para exposiciones de libros de artista, además de impartir cursos y talleres.

Sobre su trabajo, la artista decía: "Me gusta trabajar sobre objetos que me ayuden a darle una dinámica particular a mis libros. El hecho de usar los objetos como soporte, implica una manera de decir distinta. La caligrafía a veces se vuelve un dibujo y otras un texto que corre a través de los objetos. Casi todos mis libros son únicos, pero también he hecho varios de tiraje como Un viaje en zeppelin".

Otras de sus exposiciones son: Naturaleza íntima, en la Galería Pecanins en 2007; Apuntes y borradores, en Machado Arte Espacio en 2011; Small memories, en la Galería Pecanins en 2008, y Paseo de Gracia, en el Museo de Arte Carrillo Gil en 2013.

Pecanins también colaboró en proyectos colectivos, como Cross Currents, en la Galería Pecanins en 1990, y Diálogos insólitos, en el Museo de Arte Moderno en 1997, entre otros.

Participó en la XVI Bienal de Sao Paulo en 1981, y en la Primera Bienal de Juguete Arte Objeto en el Museo José Luis Cuevas, en 1995, donde obtuvo el segundo lugar, así como en sus posteriores ediciones en 1998 y 2000.

De manera colectiva ha participado en exposiciones en España, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Francia y México, principalmente. En esta modalidad su obra fue parte de Diálogos insólitos, en el Museo de Arte Moderno, en 1997 y del homenaje in memoriam a Armando Sáenz Carrillo en 2018.

Obra

Su obra se encuentra en galerías, museos e instituciones como Metrònom, en Barcelona, el Museo Rayo de Colombia, la Biblioteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Artes de San Diego, California, el Museo Nacional de las Mujeres en las Artes, en Washington, y la Biblioteca de la Universidad de Nuevo México.

En 1993 ganó la Beca Fonca-Bancomer-Rockefeller, en el Headland Center for the Arts San Francisco, EU; en 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso de Libro Objeto (Consejo Nacional de Fomento Educativo); en 1999 obtuvo la beca de Fomento y Coinversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) para el catálogo Exilios, y en 2010 se le otorgó la Beca de Creadores del Fonca con el Proyecto Paseo de Gracia.

El INBAL resguarda las siguientes obras:

Museo de Arte Carrillo Gil

Abanicos, técnica mixta, 1983.

Un viaje en zeppelin, técnica mixta, 1988.

Museo Nacional de la Estampa

Un viaje en zeppelin (21 hojas y 4 impresos), libro de artista, 1988.

Gabriel Macotela y Yani Pecanins, Mexican artists books (16 impresos), 1993.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You