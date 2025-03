El Fotógrafo Cuauhtémoc Piña Ofrecerá Una Visita Y Una Charla Sobre Su Exposición Zona De Bisontes

Get Access To Every Broadway Story



Miedo, gran asombro y humildad son las sensaciones que invaden a Cuauhtémoc Piña Assaf cuando se acerca a uno de los mamíferos terrestres más grandes del continente americano: los bisontes, especie que ha fotografiado por más de diez años y cuyas imágenes se exhiben en la retrospectiva Zona de Bisontes: Janos, Chihuahua, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, en Chihuahua, un recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

A propósito de esta muestra, el también médico y docente ofrecerá un recorrido guiado y una charla este sábado 15 de marzo, a las 12 horas, donde hablará sobre su experiencia y vivencias en la Reserva de la Biosfera de Janos, hábitat de este imponente animal, al cual aprendió a respetar gracias a su padre, expresó en entrevista Piña Assaf.

“Desde niño escuché hablar a los mayores sobre los bisontes de la llanura. Soy nativo de Casas Grandes, donde se cuentas historias sobre la Revolución, las guerras con los apaches, entre otras cosas, y lo que más me llamaba la atención eran las historias de los bisontes, porque nunca los había visto. Se decía que eran animales de dos metros, y con mi papá viajaba por la llanura, pero nunca los encontramos”, dijo. Expresó que esta muestra está dedicada a esa memoria.

Detalló que en 2009 se reintrodujo esta especie en Janos, donde había desaparecido en estado salvaje a finales del siglo XX. “Trajeron 23 ejemplares genéticamente puros de Dakota del Sur (Estados Unidos) y esa manada generadora continúa. Ahora ya rebasaron los cuatrocientos, y algunos se donaron a Coahuila para su reintroducción”.

Explicó que el bisonte tiene una importancia histórica para el municipio, pues las poblaciones originarias dependían de él para su supervivencia. “Incluso, está en el escudo de armas de Janos, y con su desaparición lo hizo también una manera de ver el mundo”.

Sin embargo, subrayó que su recuperación es una experiencia exitosa muy importante a nivel internacional, pero desconocida: “No sé por qué no se le ha dado la difusión que merece, pero considero que mi trabajo es un esfuerzo para que se conozca”.

Durante diez años, el fotógrafo ha registrado la evolución del bisonte, lo cual, aseguró, ha tenido muchas repercusiones positivas: “La reintroducción de una especie cambia mucho la biodiversidad. Por ejemplo, los bisontes, al comer, no arrancan de raíz los pastizales como los chivos, sólo comen lo de encima, como si los podaran, y esto da oportunidad a que crezca con mejores raíces. Otro ejemplo es que los bisontes se revuelcan para rascarse y, como son animales de casi una tonelada, dejan una depresión, donde se junta agua, lo cual contribuye a la subsistencia de otras especies”.

Sobre su trabajo, detalló que ha sido un proceso de aprendizaje, observación y paciencia, en el que también ha tenido que pulir su técnica, porque “creo que han sido más los fracasos que los éxitos”. Sin embargo, su labor con la especie le llevó a tomar imágenes únicas, de un animal que puede alcanzar los 75 kilómetros por hora: “Son atemorizadores, porque si uno se acerca, los machos dominantes se ponen enfrente para proteger a las crías y las hembras”.

“Es impresionante acercarse a una manada de cuarenta individuos con una camarita y un tripié, porque se genera una comunicación interesante entre seres vivientes. Uno se acerca hasta cierto punto y se inquietan; luego, uno se queda callado y se tranquilizan. Siguiendo esta técnica, pude acercarme quince metros, y después, cuando uno se vuelve parte del paisaje, son los animales más nobles”.

Comentó que una imagen titulada Barba mojada la capturó cuando el ejemplar acababa de tomar agua. Otra imagen se titula El noble, porque el bisonte le permitió acercar su cabeza a la suya, y es de los más grandes. También está El ternuritas, que se acercó sin miedo, a pesar de que los otros ya se habían retirado. “Cada imagen tiene una historia detrás”.

La exposición está integrada por más de cuarenta fotografías, una gigantografía de tres por cinco metros, las cuales retratan a este animal, así como a otras especies que viven en la zona protegida, como los perros de la pradera y el coyote. Asimismo, se exhiben ilustraciones, objetos y una pintura.

Finalmente, el fotógrafo expresó que este trabajo quiere contribuir a dar a conocer la historia del regreso de los bisontes a Janos: “Mi padre me enseñó a amar esos terrenos y a buscar esos bisontes, aunque nunca los vimos. También me enseñó a respetar la naturaleza. Ver a esta especie en su hábitat fue una experiencia significativa. Me da mucho orgullo que se haya restaurado. Estos diez años han implicado esfuerzo, dedicación y alegría. Estar cerca de uno de los animales más grandes del continente también deja una sensación de mucha humildad”.

