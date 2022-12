El Espíritu Del 22: Un Siglo De Muralismo En San Ildefonso, Exposición Que Propone Un Diálogo Dinámico Y Actual Con El Legado Mural Del Recinto Universitario 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, instituciones mandantes del Colegio de San Ildefonso, en colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con el decidido apoyo del Patronato Antiguo Colegio de San Ildefonso, que ha impulsado notablemente el patrocinio de muestras en este recinto y gestiones decisivas para el financiamiento de esta exposición a través del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción de Artes Visuales (Efiartes Visuales), presentan del 10 de diciembre de 2022 al 12 de junio de 2023, la exposición El espíritu del 22: Un siglo de muralismo en San Ildefonso, que celebra el primer centenario de esta vanguardia artística surgida en el recinto universitario (entonces sede de la Escuela Nacional Preparatoria), que coincide con su trigésimo aniversario como espacio museístico.

Esta importante muestra que consta de 246 piezas (algunas de ellas que se exponen por vez primera), traza ampliamente distintos aspectos de este movimiento artístico, fundamental para entender la cultura y el arte mexicanos del siglo XX y su repercusión en la cultura y el arte contemporáneos. La curaduría está a cargo de Carmen Tostado Gutiérrez, Coordinadora de Exposiciones y de Eduardo Vázquez Martín, Coordinador Ejecutivo del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, quienes a su vez son coordinadores del libro El espíritu del 22: Un siglo de muralismo en San Ildefonso (UNAM-Colegio de San Ildefonso, 2022).

La exposición registra el proceso creativo de los representantes de esta vanguardia artística de principios de la década de los veinte del siglo XX, e incluye obras de gran y mediano formato, bocetos, cuadernos, libros, documentos, fotografías, videos y recursos museográficos que ayudan a recrear el contexto y a entender el proceso creativo. Cuenta, además, con un área de consulta digital, donde las personas visitantes podrán acceder al micrositio www.sanildefonso.org.mx/espiritudel22, repositorio donde se encuentra el contenido de lo exhibido, las actividades de difusión y las del Seminario con el mismo nombre, que dio inicio en junio de 2022 y cuyos trabajos continuarán en 2023.

El contenido de la muestra es posible gracias al incalculable apoyo de los herederos de los maestros muralistas y la valiosa colaboración del INBAL a través de la Coordinación Nacional de Artes Plásticas y los museos Nacional de Arte, de Arte Moderno, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Carrillo Gil, Sala de Arte Público Siqueiros y el Centro Nacional de Investigación y Documentación de las Artes Plásticas (Cenidiap); asimismo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el Museo de Aguascalientes, el Instituto Cabañas y el Museo Regional de Guadalajara; de la Ciudad de México, colaboran los museos Frida Kahlo, Dolores Olmedo, Kaluz y Soumaya.

Asimismo, se cuenta con obras de la colección del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Colección Andrés Blaisten; de centros de investigación y documentación como la Biblioteca de México, Hemeroteca Nacional de México y la Fototeca Nacional-Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia; de las fundaciones Carlos Slim, Ricardo B. Salinas Pliego y la Jean Charlot Foundation (University of Hawai'i); del Archivo Histórico y Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, además del Centro de Estudios de Historia, Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, Instituto Politécnico Nacional y el International Center for the Arts of the Americas (Houston, Texas). Hemos contado, además, con el apoyo del Instituto Francés de América Latina, dependiente de la Embajada de Francia en México.

El muralismo a cien años

El movimiento muralista mexicano del siglo XX tiene como punto de partida la obra de un grupo de artistas conformado por Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal y Fermín Revueltas, quienes en 1922 y a invitación del intelectual maderista José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública, propusieron decorar los muros del ex colegio jesuita de San Ildefonso, entonces sede de la Escuela Nacional Preparatoria (fundada desde la reforma educativa juarista en 1867) y epicentro del proyecto educativo de la Revolución. A este primer grupo de creadores se unirían, un poco más tarde, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Un año antes, Vasconcelos había invitado a Roberto Montenegro a decorar los muros del Colegio de San Pedro y San Pablo -hoy Museo de las Constituciones de la UNAM-; sin embargo, sería la experiencia colectiva de San Ildefonso -los diálogos, coincidencias, colaboraciones y debates que incluyen la participación del propio Vasconcelos-, en la que intervienen entre otras personalidades de la época, los destacados artistas ayudantes Amado de la Cueva, Máximo Pacheco, Roberto Pérez, Carlos Mérida y Xavier Guerrero, lo que convertirá al recinto universitario en el gran laboratorio creativo del cual emerge este movimiento artístico de dimensiones nacionales e internacionales, que marcó definitivamente la historia del arte.

Por su temática, búsqueda formal, trabajo colaborativo, experimentación con las técnicas de encáustica y fresco, además de su apuesta por un arte público de vanguardia, nacionalista, popular y revolucionario, la experiencia de este grupo de artistas en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso marcó el inicio del movimiento mural y de la Escuela Mexicana de Pintura.

Esta exposición invita a recorrer el acervo mural de San Ildefonso, así como sus salas de exposiciones, en donde, como resultado de una investigación minuciosa, se ofrece un recorrido que permite entender la emergencia del Muralismo y de la Escuela Mexicana de Pintura como consecuencia de la Revolución Mexicana, del influjo del pensamiento socialista y las interconexiones del arte moderno con el arte indígena y popular, así como con los movimientos de vanguardia en México y en el mundo.

Las celebraciones del centenario del muralismo en San Ildefonso dieron inicio con la emisión de una serie especial de la Lotería Nacional para el Sorteo Mayor del 8 de febrero de 2022 y continuaron con la producción por parte de Gaceta UNAM de una serie de micro documentales que los analizan pormenorizadamente, gracias al apoyo de personas investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Máxima Casa de Estudios, mismos que forman parte de la reflexión, que con motivo de este centenario, han impulsado la Secretaria de Cultura Federal, el INBAL, así como otros museos hermanos, como el de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte o el Hospicio Cabañas, por nombrar solo algunos cuantos.

Ejes temáticos de la exposición

La exposición se divide en los siguientes núcleos temáticos:

Antecedentes

Inicia con los antecedentes del muralismo: las fiestas del centenario de 1910, la fundación de la Universidad Nacional y la Exposición de Artistas Mexicanos, organizada por el Dr. Atl, donde participaron José Clemente Orozco, Joaquín Clausell, Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, entre otros, decorando el recién inaugurado Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, proyecto que se vio interrumpido por el levantamiento de Madero y las sublevaciones armadas que se desencadenaron durante la revolución.

El espíritu del 22

Diez años más tarde, Álvaro Obregón y José Vasconcelos, tras fundar la Secretaría de Educación Pública, promovieron la creación de bibliotecas, la edición de libros y las misiones culturales; para ello, invitaron a Diego Rivera y a los jóvenes artistas de las Escuelas al Aire Libre: Fernando Leal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, Ramón Alva de la Canal y, un año más tarde, a José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes junto con otros artistas que participaron como ayudantes (Xavier Guerrero, Amado de la Cueva, Máximo Pacheco, Roberto Pérez y Carlos Mérida), darían vida a un proceso creativo de experimentación plástica y técnica, en la antigua preparatoria, mientras los estridentistas, grupo en el que muchos de los muralistas participarían, desarrollarán una estética iconoclasta y una actitud irreverente y creadora, formulando una nueva poesía y diseño editorial atrevido. Así surgen publicaciones, manifiestos y llamamientos para la creación de un nuevo arte de raíces propias, haciendo eco de las vanguardias europeas y latinoamericanas en el inicio de un nuevo discurso artístico.

Mujeres, artistas y activistas

Las mujeres que formaron parte de esta generación revolucionaria se sumaron, con sus propuestas artísticas, contra las inequidades y prejuicios, así como contra el silencio y la marginación que hubo para ellas en los muros y en la corriente vasconcelista (a pesar de haberse abierto las aulas de la ENP a las mujeres, entre ellas, a Frida Kahlo, en 1922).

Muchas de ellas acompañaron a los artistas que pintaron San Ildefonso. Algunas, como Nahui Olin, Palma Guillén, Gabriela Mistral y Lupe Rivas Cacho, fueron retratadas en el mural de Diego Rivera como reconocimiento a su militancia, a su obra y su trascendencia en la búsqueda por la igualdad; militaron también en el Sindicato de Pintores, Obreros y Escultores formado por los muralistas en San Ildefonso redactando artículos, con personalidades como Graciela Amador o Carmen Foncerrada; también lo hicieron escribiendo corridos como Concha Michel o fotografiando eventos del Partido Comunista Mexicano como Tina Modotti; más tarde se sumará Anita Brenner y su visión antropológica. Especial mención en la muestra tiene Julia Jiménez, apodada Luz por los artistas, quien los iniciará en las profundidades del mundo indígena nahua.

Fundadores del movimiento mural:

Diego Rivera, La creación; Fernando Leal, Los danzantes de Chalma; Jean Charlot, Masacre en el Templo Mayor; Fermín Revueltas, Alegoría de la Virgen de Guadalupe; Ramón Alva de la Canal, El desembarco de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas; David Alfaro Siqueiros, El espíritu de occidente oLos elementos y otros; José Clemente Orozco, Cortés y la Malinche y otros; Fernando Leal, La epopeya bolivariana y los libertadores de América.

Cada uno de los siete artistas tiene su propio núcleo temático en el que se explora el proceso creativo para desarrollar sus murales, las obras paralelas que realizan con óleos, dibujos, bocetos, acuarelas, tintas, grabados en madera, fotografías y las reflexiones plasmadas en sus testimonios.

Muralismo y resistencia

El impacto del movimiento muralista a lo largo del siglo XX permitió plasmar la épica de las comunidades y minorías en su lucha por reivindicaciones sociales en todas las esferas: obrera, indígena, campesina, estudiantil, de emancipación de la mujer y de las diversidades sexuales, entre muchas otras.

Como parte de esta reflexión, en la sala 21 las artistas Paola Delfín y Pilar Cárdenas (Fusca) han iniciado una labor de reinterpretación, creando sus propios murales y generando un diálogo a la distancia del tiempo con los conceptos, formas y técnicas con que originalmente fueron elaborados los murales de San Ildefonso entre 1922 y 1934. Esa labor continuará durante las primeras semanas de la exposición y las personas visitantes podrán observar el proceso de gestación de una serie de murales. A lo largo de los meses que abarcará la muestra, otros artistas del arte urbano realizarán trabajos en esta misma sala, mostrando la diversidad del muralismo actual.

Este diálogo generacional, que forma parte de un nuevo "espíritu del 22", mostrará también experiencias como la creación colectiva de un mural surgido durante el Festival Cultura UNAM 2022 (30 de septiembre-16 de octubre de 2022), donde 9 jóvenes participaron, con la libertad de expresarse sin miedos ni tabúes sobre temas como la diversidad sexual, el derecho a decidir, el movimiento feminista, el ecologista y los derechos laborales, entre otros.

La exposición El espíritu del 22: Un siglo de muralismo en San Ildefonso estará abierta para disfrute del público a partir de las 15:00 horas del sábado 10 de diciembre de 2022 y hasta el 12 de junio de 2023.

Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Horario: martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas. Informes en la página de Internet: www.sanildefonso.org.mx.