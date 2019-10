Detrás Del Muro,escultura Monumental De Jaume Plensa, Por Primera Vez En México, Llega Al Museo Nacional De Arte

El afamado escultor catalán Jaume Plensa (España, 1955) expone por primera vez en un museo nacional mexicano y es con la monumental obra de resina de poliéster y polvo de mármol Detrás del muro (Behind the Walls), que llega del Centro Rockefeller de Nueva York. La belleza impactante que representa la escultura de la joven que se cubre el rostro con las manos, deslumbra por la prístina blancura que emula al mármol de los grandes artistas de todos los tiempos.

Desde las vanguardias históricas del siglo XX hasta la actualidad, promover la interacción entre una obra artística y las personas que transitan frente a ésta, hace de la pieza un "portavoz" de nuevos significados y es precisamente la propuesta que hace Plensa al público mexicano, que podrá apreciarla a partir del 23 de octubre.

En la obra escultórica del catalán Jaume Plensa recordamos los volúmenes y estilizaciones de Alberto Giacometti, Emma Fay, Germán Venegas o Javier Marín. Imágenes que aparecen y desaparecen en la perspectiva de quien las mira, como un juego entre creador y espectador que han posicionado el arte de Plensa en algunos de los escenarios más importantes del mundo: Behind the Walls en el Rockefeller Center de Nueva York, Crown Fountain en el Millenium Park de Chicago, Breathing en el exterior de la BBC de Londres y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y, recientemente, Carmela en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Detrás del muro abreva en los rostros infantiles de las niñas de madera y bronce que el artista ha trabajado desde hace tiempo. En esta pieza las manos parecen cubrir la inocencia del personaje, acaso como una forma de introspección ante el atribulado mundo que hoy circunda al ser humano; hacer un alto en el camino,

mirar hacia adentro y reflexionar, acción que pone en valor el arte al servicio de la sociedad.

Carmen Reviriego, comisaria de la exposición, apunta: "Como un espejo inevitable, la pieza del artista español Jaume Plensa arroja al observador a las preguntas más apremiantes: ¿Quién decide lo que no queremos ver? ¿De qué lado quedamos en los muros que construimos? ¿Desaparece el mundo que no nos gusta por el mero hecho de no verlo? ¿Es realmente una opción no mirar?"

En labor conjunta de la Fundación Callia y el Museo Nacional de Arte del INBAL, la obra monumental Detrás del muro generará un diálogo con el espacio arquitectónico del Antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas.

La presencia escultórica de Jaume Plensa va de la mano con la colección de arte del siglo XX en el Munal, donde uno de los ejes fundamentales de la curaduría apunta al despertar de la modernidad nacional y los hitos de la Escuela Mexicana de Pintura, alimentados por la vanguardia europea, como el caso de Manuel González Serrano, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Francisco Gutiérrez, Rufino Tamayo, Diego Rivera, entre otros renombrados artistas presentes en el recinto.

Esta pieza, dispuesta en el Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte, extiende al público la invitación, en palabras del escultor, para que "la naturaleza y el espíritu se fundan en unidad".

A los niños se les ofrecerá una serie de dinámicas y activaciones frente a la escultura para detonar su expresión corporal, movimiento y reflexión ante la monumentalidad.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You