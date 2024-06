¡Crack, Boom, Splash!, Curso De Verano Donde Niñas Y Niños Experimentarán Las Disciplinas Artísticas

Enter Your Email to Unlock This Article



Con el objetivo de acercar las diferentes disciplinas artísticas a niñas y niños, el Museo Nacional de Arte (Munal), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ofrece el curso de verano ¡Crack, Boom, Splash!, del 30 de julio al 10 de agosto, con el cual podrán adentrarse en la arquitectura, pintura, música, teatro, cine, así como experimentar con materiales para crear sus propias obras.

Dirigido a menores entre los 5 y los 12 años, el programa está dedicado a despertar el interés por las diversas disciplinas del arte. Para ello, como parte del curso, se realizarán recorridos especiales a las diferentes exposiciones del Munal, tanto permanentes como temporales, donde se trabajarán con obras específicas y, posteriormente, acudirán a los talleres para realizar las actividades, explicó María Loera, coordinadora del curso.

Cada día estará enfocado en una disciplina distinta: arquitectura, literatura, pintura, música, escultura, teatro, danza y cine, para lo cual los pequeños realizarán diversas actividades: una maqueta, la escritura de un cuento y una canción, pintarán un autorretrato, crearán vestuarios, escenografías, coreografías y marionetas, así como un cortometraje, utilizando la técnica de stop motion.

El curso será una forma de que los menores obtengan estrategias para disfrutar desde la pintura hasta la escultura: “Se observarán los colores, el movimiento, las formas. A través de la guía de nuestros talleristas, así como de la imaginación, se les ofrecerán herramientas para que se relacionen de una forma distinta con las piezas artísticas”, detalló la tallerista. Explicó que el curso incluye un recorrido especial por todo el recinto para que lo conozcan y lo hagan suyo. Asimismo, se abarcarán las múltiples salas del museo, desde la Gliptoteca, dedicada solamente a la escultura, pasando por la muestra dedicada a José María Velasco, el mural Rio Juchitán, de Diego Rivera, así como los recorridos enfocados al arte del siglo XIX hasta el XXI y las exposiciones temporales, como la de Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra.

Detalló que los talleres buscan estimular la experimentación: “Muchas veces los pequeños tienen ganas de entrar en contacto con los materiales y experimentar, pero a veces hay limitaciones para ver, tocar, crear. Lo que queremos es dales un espacio para que lo hagan con libertad e imaginación, porque crear es un proceso de búsqueda. Los pequeños son nuevos en el mundo del arte y queremos dejarlos explorar con los materiales, bajo una guía que no los limite, sino que potencialice su curiosidad”.

Abundó que en la última sesión se montará una exposición con los proyectos realizados, se les entregará un CD con fotografías y el cortometraje, así como una constancia de participación. Finalmente, agregó que durante el curso se emplearán diversas estrategias de juego, por lo cual se recomienda asistir con ropa cómoda y un refrigerio. El curso se realizará de martes a viernes, de las 10:00 a las 14:00 h, dentro de las instalaciones del recinto.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden escribir al correo: maria.loera@munal.inba.gob.mx, tendrá un costo de recuperación, el cual incluye todos los materiales. El Munal se ubica en calle Tacuba 8, Centro Histórico.

