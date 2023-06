TEATRO DI LOTTA – NORME, TRAVIATE E LA DIFFICOLTÀ DI ESPRIMERSI alla BIBLIOTECA DEL VILLINO CORSINI

In occasione dell'anniversario dei 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, apre al pubblico una mostra che ripercorre i più importanti eventi del teatro omosessuale in Italia. Tra foto, locandine, articoli e oggetti, nella mostra vengono rievocati personaggi, artisti e spettacoli che hanno portato avanti con orgoglio e infinite difficoltà un messaggio di libertà di espressione spesso ostacolato. La mostra copre un periodo di circa 50 anni partendo simbolicamente dal marzo del 1976 con la nascita della Traviata Norma da parte del collettivo Nostra Signora Dei Fiori e da li ripercorre le storie dei palcoscenici spesso privati o rimasti nell’oblio su cui artisti coraggiosi hanno lottato per esprimere la loro arte purtroppo non sempre accettata dalla società. La libertà di espressione è anch’essa un’arte che va difesa e protetta specialmente in questo periodo in cui si prospettano tempi di censure e limitazioni.

NELLA FOTO LA MOSTRA NEL PIENO DEL SUO ALLESTIMENTO

Far conoscere alle nuove generazioni i fondamentali passi che hanno portato a far conoscere una importantissima cultura come quella omosessuale inizialmente confinata nelle cantine e nei piccoli teatri è un dovere che il Circolo Mario Mieli ha voluto perseguire con questo accurato allestimento. Curata da Emiliano Metalli, la mostra rievoca nomi che hanno fatto la storia del teatro imponendosi anche su vaste platee come Giò Stajano, Paolo Poli, Pier Paolo Pasolini, Lindsay Kemp, Aldo Braibanti, Alfredo D’Aloisio, più conosciuto con il suo nome d’arte Alfredo Cohen, La Karl Du Pigné e molti altri. Allestita nella Biblioteca del Villino Corsini all’interno di Villa Pamphilj, è raggiungibile dall’ingresso della villa su Largo III giugno 1849 a Roma.

ALCUNE LOCANDINE E FOTO CHE SARANNO IN ESPOSIZIONE

La mostra è visitabile fino dal 7 giugno al 13 luglio.