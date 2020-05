Sindrome da Musical e Crazy For You (edizione BSMT) online su MyMovies grazie all'associazione culturale Manuel Frattini

Il 1° marzo 2020 è nata ufficialmente l'Associazione Culturale MANUEL FRATTINI, dalla volontà della famiglia e dagli amici di Manuel, artista eclettico e icona del mondo del musical italiano, venuto a mancare prematuramente lo scorso ottobre.

Nell'attesa di tempi più miti per la propria finalità (la promozione e la crescita di giovani talenti che desiderano dedicare la propria vita a fare Musical) l'associazione ha scelto di ricordare lo straordinario artista pubblicando online sul portale MyMovies i musical SINDROME DA MUSICAL e CRAZY FOR YOU con protagonista lo stesso Manuel.

In particolare, gli appuntamenti sono così fissati:

SINDROME DA MUSICAL, 25 maggio 2020

di Lena Biolcati, Regia di Alfonso Lambo

ore 20.00 Introduzione allo spettacolo affidata a Saverio Marconi, Alfonso Lambo, Mauro Simone e Andrea Verzicco

Ore 20.30 Spettacolo (con disponibilità fino a 4 ore successive)

Prezzo 5,99 €

https://www.mymovies.it/live/sindrome-da-musical/

"Dopo aver affrontato con Toc Toc - a Time for Musical il tema degli artisti che a inizio carriera vivono nella continua ricerca di una scrittura, Manuel, dopo anni di brillante carriera, porta in scena la sua dipendenza dal mondo del musical. Grande performer e protagonista di acclamati spettacoli come Pinocchio, Sette spose per sette fratelli, Aladin e Peter Pan, Frattini si mette a nudo con autoironia interpretando se stesso e sottoponendosi all'analisi di una psicologa per cercare di guarire dalla sua ossessione per il musical; ovviamente non solo non guarirà, ma la 'sindrome' finirà per contagiare l'algida dottoressa che verrà trascinata dall'energia dello show!"

CRAZY FOR YOU, 30 maggio 2020

Regia di Mauro Simone, produzione BSMT

- Per aggiornamenti sull'orario e il link vi invitiamo a seguire la pagina Facebook e Instagram dell'associazione -

Docu-musical che racconta attraverso le voci del regista Mauro Simone, della direttrice musicale Shawna Farrell, della coreografa Gillian Bruce e della co-protagonista Matilde Pellegri il processo creativo del musical, con filmati di backstage, video inediti e la visione di alcuni momenti dello spettacolo

L'associazione, nata senza scopo di lucro, destinerà parte del ricavato alla Fondazione Salvatore Maugeri specializzata in medicina riabilitativa e della cura dei pazienti e della cura dei pazienti affetti da SLA e parte sarà destinato allo sviluppo di futuri progetti.

,

