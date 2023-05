Review: MOGLI IN CRISI DI NERVI al TEATRO MARCONI

Al Teatro Marconi debutta Mogli in crisi di nervi, una commedia estremamente divertente scritta e diretta da Rosario Galli. Dopo il famoso film di Pedro Almodovar della fine anni '80, il format delle donne o uomini in crisi di nervi ha avuto svariati "riutilizzi". Rosario Galli aveva infatti già portato in scena, in collaborazione con Alessandro Capone, la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi con Pino Amendola, Vincenzo Crocitti, Gianni Garofalo, Nicola Pistoia e Claudia Koll. A distanza di circa otto anni ha deciso di riprendere quel format rigirandolo dal punto di vista delle mogli. Il Poker dei mariti, diventa il più modaiolo Burraco. Quattro amiche, tutte di mezza età, si riuniscono per giocare ma puntualmente ogni incontro si trasforma in una seduta di analisi in cui ognuna sfoga le sue frustrazioni e i suoi problemi con il proprio uomo.

Da buone vere amiche non si risparmiano i colpi bassi e tra offese e confessioni, Rosario Galli riesce con sagacia a portare sulla scena quattro diversi tipi di donna in cui in molte si saranno potute riconoscere. Hanno caratteri molto diversi ma restano unite nel comune lamento contro uomini rei di non capirle, di non assecondarle, di non essere comprensivi nei loro confronti. Ne deriva una commedia colma di battute esilaranti, di situazioni anche assurde ma decisamente credibili. C'è comunque la ricerca di un profondo studio sulla eterna problematica del rapporto uomo-donna, una volta superato l'iniziale entusiasmo post-matrimonio.

La padrona di casa è Giovanna, l'unica divorziata. Vive della sua pensione e non riesce a sbancare il lunario. L'ex-marito che l'ha abbandonata per una donna più giovane e non le passa regolarmente l'assegno mensile. Daniela, proprietaria di un negozio e piuttosto benestante, è costantemente impegnata nel come pagare meno tasse. È in continua lite con il marito, un attore disoccupato che vive alle sue spalle. Elvira, una biondina ingenua, è sposata ad un uomo che la tratta come una bambolina ma la priva di ogni libertà. Livia ha finalmente sposato da poco il suo eterno fidanzato di molti anni ed è ancora nella fase idilliaca del suo matrimonio. Anche se tutte riconoscono che il rapporto perfetto non può esistere, sono almeno d'accordo sulla necessità di togliersi qualche sfizio per soddisfare la propria autostima. La confessione di Giovanna di essersi rivolta ad un ginecologo per farsi "rivalutare" la sua vagina spinge le quattro amiche a cercare un uomo per passare una serata "non convenzionale". Assoldano un massaggiatore trovato con un annuncio su un giornale. L'arrivo di Andrea, l'uomo mascherato e della sua complice Eva, si risolverà invece in un finale completamente diverso da quello sperato.

Sotto l'attenta e schietta direzione di Rosario Galli, le sue quattro attrici, Imma Priore (Giovanna), Maria Teresa Merlino (Daniela), Angela Giordano (Elvira) e Monica Cecchini (Livia) divertono, sono sempre in una tempistica scattante nelle loro battute, mostrando una naturalezza tale da rendere realistiche anche le situazioni necessariamente più paradossali. Ognuna di loro riesce a suo modo a caratterizzare il proprio personaggio senza cadere in stereotipi banalizzanti. Andrea, l'uomo mascherato è interpretato da Daniele Paolucci, fisicamente ben calato nel personaggio dell'ex deputato che vive col rimorso del suo vitalizio che lo ha spinto a trasformarsi in un novello Robin Hood. La sua complice Eva è interpretata da Isabella Colucci. Ai due è forse capitata la parte meno petillante della pièce che ne ha forse un po' rallentato il ritmo ma non per loro mancanza. Forse quella parte del testo avrebbe necessità di un po' più di brio per non abbassare l'attenzione dello spettatore fino a quel momento portato ad un livello di alto divertimento e poi lasciato cadere in una parte più monotona.

Mogli in crisi di nervi sarà in scena al Teatro Marconi fino al 7 maggio ma visto il divertimento dimostrato dal pubblico, sarà senza meno replicato, almeno così ci auguriamo.

ROMAMERIA

&

Teatro Marconi

presentano

MOGLI IN CRISI DI NERVI

Scritto e diretto da Rosario Galli

Produttore Esecutivo Alessandro Aiesi

Aiuto Regia Patrizia Di Lorenzo

Scenografia e arredi Felice Marconi

Costumi Tina Modotti

Foto Alberto Martinangeli

Tecnico Luci Giorgia Caredda

Grafica MDesign Studio

Imma Priore - Giovanna

Maria Teresa Merlino - Daniela

Angela Giordano - Elvira

Monica Cecchini - Livia

Daniele Paolucci - Andrea

Isabella Colucci - Eva