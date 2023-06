Review: E NE RIMASE UNO SOLO al TEATRO PRIMO PIANO

Non siamo soliti di recensire saggi di fine anno delle scuole di musical o recitazione. Tuttavia in questa occasione abbiamo voluto fare uno strappo alla regola per parlare di una serata a dir poco inusuale.

Un testo così classico, ben noto ma non semplice come E ne rimase uno solo (più comunemente conosciuto come 10 piccoli indiani), con i suoi trabocchetti, la sua suspense e le sue insidie è già complicato per una compagnia professionale, figuriamoci per una compagnia amatoriale che esce da un anno di prove basate su passione e amore per il teatro.

E la suspense inizia ancora prima dell’entrata in scena, quando il tecnico alle luci e audio non ha potuto essere presente per motivi di salute. Annullare? Rimandare? No. Alla veloce ricerca di un sostituto ha risposto presente l’attore Roberto Fazioli che si è ritrovato all’ultimo minuto davanti ad una consolle, aggiungendo un pizzico di ansia in più a questo thriller.

Sotto l’attenta guida e regia di una sempre-pronta-ad-affrontatre-gli-ostacoli Brunella Platania, con un po’ di ritardo, lo spettacolo è iniziato di fronte ad una sala colma. Il consolidato gruppo di attori ha dimostrato durante tutta la serata una preparazione a volte schietta a volte impacciata ma sicuramente accattivante. Non forniremo una pagella singola per ogni interprete, essendone alcuni di maggiore versatilità mentre altri ancora bisognosi di lasciarsi maggiormente andare. Ma nell’insieme, sostenendosi l’un l’altro hanno tutti dimostrato che il lavoro di gruppo, quando così sentito può portare ad una riuscita finale decisamente piacevole nonostante i vari incidenti. Infatti, a parte la tensione inizialmente creata dalla mancanza del tecnico, ci sono senz’altro stati piccoli incidenti, come battute sovrapposte, battute inceppate che non sarebbero state ammissibili in una rappresentazione professionale. Tuttavia, come precedentemente affermato, il gruppo ha tenuto. È arrivato alla fine con la capacità di sormontare queste difficoltà donando attimi di buona recitazione, di buon tempismo e nel complesso una prestazione che ha lasciato il pubblico soddisfatto.

Il merito va senz’altro alla regista e direttrice dell’Accademia Platafisica, Brunella Platania che con il suo ben noto entusiasmo ha selezionato un gruppo di performer amatoriali da cui senz’altro qualcuno potrà anche avere un futuro in questa professione.

ACCADEMIA PLATAFISICA

Presenta

LA COMPAGNIA DEI SOGNATORI

IN

E NE RIMASE UNO SOLO

(DIECI PICCOLI INDIANI)

Di AGATHA CHRISTIE

Regia di Brunella Platania

Assistente alla regia Melania di Giorgio

Disegno audio luci Marcello Sindici

Tecnico audio luci Roberto Fazioli

Cast

Agatha Christie - Rossella De Rubertis

Tommaso Rogers – Alessandro Gravano

Ethel Rogers – Carlotta Parlagreco

Fred Narcott – Maria Squicciarini

Filippo Lombard – Rocco Prudente

Vera Elisabetta Claythorne – Valentina Simonetto

Antonia Marston – Roberta Maria Karola Cannizzaro

Guglielmo Enrico Blore – Fabio Quacquarelli

Johanna Mackenzie – Chiara Agata Piscione

Emilia Carolina Brent – Adina De Santis

Prudence Wargrave – Patrizia Novelli

Eloise Armstrong – Alice Rossi