Quando acquistare i biglietti per uno spettacolo di Broadway

Stai organizzando il tuo primo viaggio a New York City. Il volo è prenotato, l’hotel è confermato, l’itinerario è in fase di definizione… e vuoi assolutamente includere uno spettacolo. Resta una sola domanda: quando dovresti comprare i biglietti per Broadway?

Il teatro a New York, sia su Broadway che off-Broadway, si è evoluto moltissimo negli ultimi anni, offrendoti più opzioni che mai per trovare un posto per il tuo spettacolo preferito. Ma qual è il momento giusto per acquistare? Dipende da te.

I prezzi dei biglietti di Broadway variano?

Sì, di solito variano a seconda del giorno della settimana in cui si svolge lo spettacolo.

I biglietti diventano più economici sotto data?

Non sempre, ma non è raro trovare offerte last-minute.

Se hai già uno spettacolo in mente...

Se hai il cuore puntato su uno spettacolo in particolare, ti conviene acquistare i biglietti in anticipo tramite il sito ufficiale dello spettacolo. Alcuni dei titoli più popolari di Broadway si esauriscono anche con mesi di anticipo, quindi è meglio muoversi il prima possibile. Alcuni spettacoli offrono anche sconti per gli acquisti anticipati. Comprare in anticipo ti dà anche la migliore possibilità di ottenere i posti migliori disponibili—se per te è importante.

Se sei aperto a più opzioni...

Se vuoi risparmiare un po’ e ti piace il brivido del rischio, aspetta l’ultimo momento. Oggi, la maggior parte degli spettacoli offre qualche forma di lotteria, biglietti last-minute (rush) o sconti per studenti, sia in presenza che online.

L’unico inconveniente? Di solito puoi partecipare solo il giorno stesso dello spettacolo. Potresti non ottenere i posti migliori, ma potrai comunque assistere allo stesso spettacolo a un prezzo molto più basso. Dai un’occhiata alle regole aggiornate di ogni spettacolo qui.

La lotteria non è andata bene? Nessun problema.

Vai direttamente alla biglietteria del teatro e chiedi se sono rimasti posti disponibili. Molto spesso, è ancora possibile entrare con un biglietto a prezzo regolare—senza dover rinunciare all’esperienza!

Se sei aperto a (quasi) tutto...

Le lotterie non fanno per te? Se vuoi semplicemente vivere la magia di Broadway e non ti interessa troppo quale spettacolo vedrai, puoi risparmiare parecchio acquistando biglietti scontati tramite TKTS. Con due sedi in città (Times Square e Lincoln Center), le iconiche cabine rosse sono la tua miglior opzione last-minute per ottenere biglietti per il giorno stesso a metà prezzo. Non aspettarti di trovare i titoli più richiesti sui loro schermi digitali, ma c’è sempre una buona selezione di spettacoli—che cambia ogni giorno!

Il momento migliore dell’anno per acquistare biglietti per Broadway

Il tempismo è tutto quando si tratta di trovare i migliori posti al miglior prezzo. In generale, gennaio e febbraio sono i mesi ideali per trovare offerte, grazie al calo di spettatori dopo le festività. Anche i mesi estivi, in particolare luglio e agosto, offrono qualche margine di flessibilità, anche se la domanda resta alta per i grandi successi.

Vuoi risparmiare? Scegli spettacoli di martedì, mercoledì o giovedì, quando i prezzi sono spesso più bassi. Inoltre, tieni d’occhio iniziative come la Broadway Week (due volte l’anno, in inverno e a fine estate), che offre promozioni 2x1 su molti spettacoli.

Consigli per chi va a Broadway per la prima volta

Andare a vedere uno spettacolo di Broadway per la prima volta è un’esperienza unica, e un po’ di preparazione può renderla ancora più speciale.

Informati sullo spettacolo in anticipo per capire se è adatto ai tuoi gusti.

Quando scegli i posti, punta al fronte della galleria (mezzanine) o alla platea centrale (orchestra) per una vista ottimale.

Arriva almeno 30–45 minuti prima dell’inizio per passare i controlli di sicurezza, prendere il programma (Playbill) e sistemarti con calma.

E se vuoi risparmiare, cerca sconti per studenti, posti in piedi o promozioni per militari—ci sono molte opzioni accessibili.

In conclusione...

Non esiste un modo sbagliato di acquistare biglietti per Broadway (a parte rivolgersi ai bagarini). L’importante è capire le tue priorità… e la magia del teatro ti aspetta sulla Great White Way!

