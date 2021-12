MUSICAL DAY 2021, premi e le opportunità per la 15° edizione del concorso nazionale

Mancano ormai poche ore al Musical Day 2021, il concorso nazionale sul musical theatre più atteso dell'anno.

I Premi ai Performer

Come in ogni edizione non saranno solo i concorrenti a ricevere dei premi, ma anche i performer teatrali che durante la stagione si sono distinti per talento e carriera.

In questa edizione verranno premiati:

GIULIA FABBRI - Premio Speciale "Miglior Artista Musical 2019/2020" grazie alla sua performance magistrale in Mary Poppins il musical.

Beatrice Baldaccini - Premio Speciale "Migliore Artista Musical 2021" per la sua sempre più ricca carriera teatrale e televisiva, attualmente nel ruolo di Vivian in Pretty Woman in scena al Teatro Nazionale fino a fine gennaio.

CHRISTIAN GINEPRO - Premio Speciale "Eccellenza del Musical" per aver dimostrato la sua versatilità e completezza artistica nei suoi innumerevoli ruoli di successo in teatro e televisione. Indimenticabile la sua ultima performance nel ruolo di Willy Wonka de La Fabbrica di Cioccolato.

I 3 artisti verranno premiati sul palco dell'evento.

Le opportunità per i partecipanti del Musical Day

Ma i veri protagonisti saranno i partecipanti del concorso che avranno, oltre ai premi per i vincitori del podio, una vera moltitudine di opportunità da parte delle più grandi realtà del settore:

Borse di Studio dalle Accademie

A dare queste borse di studio le maggiori accademie di musical italiane:

BSMT The Bernstein School of Musical Theatre - SDM La Scuola del Musical - MTS Musical! The School - MAS Music, Arts & Show - STM Scuola del Teatro Musicale - MAM Musical Academy Milano - DREAMING Academy of Performing Arts - ARTEMENTE Centro di Alta Formazione per la Danza - LICOS De Amicis

Stage e Masterclass

STUDIO MUSICAL di Christian Ginepro - Accademia IL SISTINA - Pineapple Dance Studios - Broadway Arts Community - MUSICAL WEEKEND - MUSICAL WEEK 2022 - MTS Avviamento al Musical - MUSICAL LAB di AreaDance - Masterclass di Events - Salerno Danza D'amare 2022 - CHRISTMAS STAGE 2021 di AreaDance - FINIDANCE NY - DANCEINROME.com - AUDITION Bolshoi Ballet Academy

Premi della Critica

ASSOCIAZIONE Manuel Frattini - 1 premio "Lavoro di gruppo" e 1 premio "Talento Emergente"

BROADWAYWORLD ITALY - 2 premi della critica assegnati da Andrea Domanico

Più LUMINOSA DI UNA STELLA - Premio assegnato da Aurora Marsotto

MAMURIO - 1 riconoscimento speciale assegnato da Aurora Marsotto

PROEVENTI - Talent Scout di Noemi Rossi, Project Manager.