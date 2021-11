PRETTY WOMAN IL MUSICAL al Teatro Nazionale, nuove date fino a gennaio 2022

Dopo 2 anni di pandemia il pubblico milanese ha decisamente apprezzato il ritorno a teatro targato Pretty Woman il musical, tanto da convincere la produzione ad aggiungere nuove date.

La voglia di rivivere storie, voci, passi di danza, luci e costumi ha premiato lo spettacolo prodotto da Stage Entertainment, complice anche essere l'unico show del genere musical theatre ad essere in scena nella metropoli lombarda.

I numeri di Pretty Woman il musical

Lo spettacolo, che ha debuttato il 28 settembre nel tempio del musical del Nord Italia, il Teatro Nazionale, ha registrato numeri entusiasmanti, più che nel periodo pre-pandemia della stessa Stage Entertainment.

Secondo il direttore del Teatro Nazionale Matteo Forte, che non ne nasconde l'entusiasmo, la quota di biglietti e prevendite è quasi arrivata alle 50.000 unità, con una media giornaliera di 700.

Un ottimo risultato per questa trasposizione teatrale del film cult, che tutti conoscono, con protagonisti una giovanissima Julia Roberts e un affascinante Richard Gere. Ma non sono da meno le controparti nostrane Beatrice Baldaccini e Thomas Santu che assieme ad un cast di 20 elementi e l'orchestra dal vivo fanno rivivere (o conoscere per la prima volta) la controversa storia d'amore tra Vivian ed Edward.

Voglio di più, voglio la favola

Le nuove date

Lo spettacolo con la regia associata di Chiara Noschese e le musiche di Bryan Adams & Jim Vallace sarà in scena fino al 22 gennaio con i seguenti orari:

da martedì a sabato sera ore 20.45 (a novembre e a gennaio non sono previste repliche il martedì)

sabato e domenica pomeriggio ore 15.30

I biglietti per Pretty Woman il musical potranno essere acquistati su Ticketone o sul sito del Teatro Nazionale. I prezzi variano da un minimo di 29€ a un massimo di 67€.

Le disposizioni anti-Covid per andare a vedere Pretty Woman il Musical

Sebbene sia stata ripristinata la capienza al 100% in tutti i teatri, come per ogni evento, sarà possibile accedere allo spettacolo solo a seguito del controllo del Green Pass o Certificazione Verde.

Al pubblico è sempre raccomandata la distanza interpersonale di sicurezza accompagnata dall'uso costante della mascherina chirurgica (o di grado superiore) una volta seduti durante la rappresentazione. Un'esperienza unica in totale sicurezza.

Hai già prenotato il tuo biglietto per Pretty Woman il musical?