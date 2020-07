GLIARTISTISCALPITANO, 70 artisti del teatro musicale italiano uniti in un video Musical Mashup

Dopo mesi di lockdown e la pandemia COVID19 ancora in corso, il musical e più in generale il teatro italiano fatica a trovare risposte su quando potrà riprendere a pieno regime.

Durante la quarantena sono stati numerosi i cast che hanno voluto omaggiare il proprio spettacolo attraverso progetti video coreografici "a distanza".

Questo video fa un ulteriore passo, riunendo i diversi cast per chiedere di non dimenticarsi del teatro, per dichiarare a gran voce che gli artisti sono pronti, che #GLIARTISTISCALPITANO per tornare sulle scene ad emozionare il pubblico italiano.

Idea e Regia di Nicola Trazzi (Mary Poppins, Ghost, Tanz der Vampire, Mamma Mia)

"Guardando i cambiamenti drastici che hanno colpito tutti gli artisti, ho avvertito per l'ennesima volta e in maniera più rilevante la difficoltà che ha dovuto subire il nostro settore. Ho creato in primis un mashup musicale a tema musical con richiami delle più grandi hit cinematografiche e teatrali.

Poi ho cominciato a coreografare con gesti ed elementi ogni singolo blocco; successivamente c'è stato quello che pensavo fosse la parte più complicata: Contattare i colleghi (anche quelli che non conoscevo) si è rivelata invece la parte più semplice ed emozionante. Ho avuto sin da subito l'approvazione e la fiducia all'iniziativa da quasi tutti.

In questo video c'è l'attesa, l'urgenza di far sentire la nostra voce per non finire nel dimenticatoio sociale, la voglia di dimostrare che stiamo scalpitando e che nonostante tutto, anche a distanza, possiamo creare la magia dello spettacolo"

Godetevi il video! Riuscite a indovinare tutte le tracce usate nel mashup?

PERFORMER COINVOLTI

Roberto Tarsi, Mary La Targia, Pierluigi Lima, Antonio Catalano, Beatrice Baldaccini, Annalisa Vancini, Federica Capra, Marta Melchiorre, Giuseppe Verzicco, Luca Peluso, Tiziano Edini, Renato Tognocchi, Andrea Spata, Michele Anastasi, Chiara Di Loreto, Azzurra Adinolfi, Jose Antonio Dominguez, Rossella Contu, Cira Marangi, Lucia Blanco, Jessica Bertin, Noemi Marta, Marina Maniglio, Monica Patino, Ilaria Suss, Piera Carrieri, Michela Brasca, Vittorio Schiavone, Margherita Toso, Erika Mariniello, Matilde Pellegri, Elisabetta Martucci, Elisa Gobbi, Greta Di Sabato, Davide Venier, Luca Marchetti, Angelo Di Figlia, Marco Stella, Linda Fisichella, Giorgia Cino, Giulia Patti, Giulia Gerola, Maria Sacchi, Simone Nocerino, Michele Iacovelli, Robert Ediogu, Matteo Francia, Jessica Falceri, Federica Laganà, Monica Ruggeri, Nico Buratta, Felice Lungo, Ilario Castagnola, Ivana Mannone, Giulio Benvenuti, Mark Biocca, Gianluca Briganti, Simone Ragozzino, Manuel Mercuri, Nicola Trazzi, Laura Fiorini, Cristiana Pigazzi, Giulia Maffei, Federico Colonnelli, Davide Fienauri, Giovanni Abbracciavento, Francesco Caramia, Francesco Marino, Romeo (The Cat).

