OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD Season Two to Premiere on STARZ
The prequel follows Julia and Henry Beauchamp and Ellen MacKenzie and Brian Fraser amid the Jacobite Uprising.
Season two of 'Outlander: Blood of My Blood' premieres Friday, September 18, only on STARZ, with new episodes available to stream weekly on the network.
Episode 201, titled 'Remembrance Day,' airs September 18. According to the episode description, 'The fiery crosses have been lit across the Highlands. Lovers must part, as the call to arms brings friends and enemies home and the Jacobite Rebellion begins in earnest.'
Upcoming Episodes
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 202 - 'The Veil of Time'
Airdate: September 25, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 203 - 'Rabbits Don't Swim'
Airdate: October 2, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 204 - 'A Portion of my Soul'
Airdate: October 9, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 205 - 'Forgive Me, Father'
Airdate: October 16, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 206 - 'Small Mercies'
Airdate: October 23, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 207 - 'Heart of the Highlands'
Airdate: October 30, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 208 - 'The Dance'
Airdate: November 6, 2026
*Skip Week: November 13, 2026*
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 209 - 'Another Man's Shadow'
Airdate: November 20, 2026
'Outlander: Blood of my Blood' Episode 210 - 'Twelfth Night'
Airdate: November 27, 2026
*Season Finale*
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