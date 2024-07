Photos: The Santa Fe Opera Presents THE ELIXIR OF LOVE

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



See first look photos of the Santa Fe Opera's 2024 revival of "The Elixir of Love" directed by Stephen Lawless.

This production stars Yaritza Véliz, Jonah Hoskins, Luke Sutliff, and Cadie J. Bryan.

Tickets are available now at santafeopera.org.

Photo Credit: Curtis Brown for the Santa Fe Opera.



Cadie J. Bryan

Roberto Kalb

Jonah Hoskins

Yaritza Ve?liz

Yaritza Ve?liz, the Santa Fe Opera chorus

Cadie J. Bryan

Yaritza Ve?liz, Luke Sutliff

Luke Sutliff

Jonah Hoskins

Cadie J. Brian, Yaritza V liz

Alfredo Daza

Luke Sutliff, Yaritza V liz

Alfredo Daza, the Santa Fe Opera Chorus

Luke Sutliff, Jonah Hoskins

Alfredo Daza

Yaritza V liz, Jonah Hoskins

Alfredo Daza, Jonah Hoskins

Alfredo Daza, the Santa Fe Opera Chorus

Jonah Hoskins, Alfredo Daza

Alfredo Daza, the Santa Fe Opera Chorus

Yaritza Ve?liz, Jonah Hoskins

Jonah Hoskins

Cadie J. Bryan, Jonah Hoskins, the Santa Fe Opera Chorus

Cadie J. Bryan, Yaritza V liz, Jonah Hoskins

Yaritza Ve?liz, Jonah Hoskins, Luke Sutliff

Jonah Hoskins, Front Cadie J. Bryan, Luke Sutliff, Yaritza Ve?liz, the Santa Fe Opera Chorus

Cadie J. Bryan, Yaritza Ve?liz, Luke Sutliff, the Santa Fe Opera Chorus

Luke Sutliff

Luke Sutliff

Cadie J. Bryan, Jonah Hoskins, the Santa Fe Opera Chorus

Jonah Hoskins

Jonah Hoskins

Luke Sutliff

Yaritza Ve?liz, Jonah Hoskins

Cadie J. Bryan, Jonah Hoskins, the Santa Fe Opera Chorus

Jonah Hoskins, the Santa Fe Opera Chorus

Luke Sutliff

Cadie J. Bryan

Back Luke Sutliff, Yaritza Ve?liz, Jonah Hoskins, Front left: Cadie J. Bryan, the Santa Fe Opera Chorus

Comments