VIDEO: A FAMÍLIA ADDAMS vem Ao Brasil No Próximo Mês

A família que cativou o coração de milhares de espectadores no Brasil e no mundo está de volta! Depois de uma pausa por conta da pandemia, a T4F abre novamente o palco do Teatro Renault para receber os personagens excêntricos, assustadores, acolhedores e engraçados que encantam gerações. A nova montagem do musical estreia dia 10 de março, em São Paulo.



Nos papéis principais Marisa Orth como Morticia e Daniel Boaventura como Gomez. Outros grandes nomes do teatro musical Kiara Sasso (Alice Beineke), Liane Maya (Vovó) e Fred Silveira (Mal Beineke) também estão confirmados.



A comédia musical é baseada nos personagens da Família Addams criados pelo cartunista Charles Addams, que em seus desenhos mostrava uma estranha família americana com afinidade por coisas macabras.



Escrito por Rick Elice e Marshall Brickman com músicas de Andrew Lippa, o espetáculo estreou na Broadway em 2009, estrelado pelos vencedores do Prêmio Tony Nathan Lane e Bebe Neuwirth, nos papéis de Gomez e Morticia Addams.



No Brasil, A Família Addams já teve uma primeira bem sucedida temporada há uma década, no Teatro Renault. Totalmente repaginada, a nova montagem tem Direção Geral e Set Designer de Federico Bellone, Supervisão Musical de Miguel Briamonte, Direção Musical de Thiago Rodrigues, figurinos Fabio Namatame e coreografia Marta Melchiorre.



O espetáculo é apresentado pela Brasilprev, tem patrocínio da Farmacêutica EMS e fornecimento da Família Salton.



Classificação Etária: Livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsáveis legais. De 03 a 12 anos pagam meia-entrada (Estudante) mediante a apresentação de um documento oficial com foto.



Abaixo de 2 anos e 11 meses não pagam ingresso e permanecem no colo do responsável legal.



Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência).

Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Republica

Horário de Funcionamento: de terça a domingo das 12h às 20h. Segundas-feiras e Feriados - Fechado



Atenção:



O Teatro trabalhará com a ocupação de espaço e com distanciamento social de acordo com os protocolos sanitários vigentes na data de cada apresentação. A localização do(s) assento(s) selecionado(s) no ato da compra está sujeita a alteração mediante contato com o titular da compra, caso haja modificação da capacidade de ocupação e/ou da medida de distanciamento estipulada pelos órgãos competentes, sendo mantidos os setores dos ingressos adquiridos.



O uso da máscara é obrigatório para acesso ao evento.



A comprovação da condição vacinal poderá ser realizada: (i) pelo Passaporte da Vacina, disponível no aplicativo E-saúde, da Secretaria Municipal da Saúde; (ii) pelo registro físico, mediante apresentação do comprovante de vacinação; ou (iii) de forma digital, disponível nas plataformas VaciVida e ConectSUS.